Tử vi Chủ Nhật 6/2/2022 của 12 con giáp: Dần - Dậu đón ngày mùng 6 Tết 'ấm túi', Mão - Thìn phát sinh rắc rối, tâm tư rối ren

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, được Tam Hội che chở, công việc của người tuổi Tý trong ngày này trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tiếp thêm cho bạn sức mạnh lớn lao, giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Cùng với sự xuất hiện của Thiên Tài, con giáp này chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Đây là thời điểm những khoản thu từ nghề tay trái đổ về thêm đầy túi bạn.

Người tuổi Sửu sẽ khó có thể thoát khỏi cảm giác cô độc trong ngày Tỷ Kiên chiếu mệnh như hôm nay. Nếu bạn không chịu mở lòng mình thì sẽ chẳng có ai có thể thấu hiểu được tâm tư suy nghĩ của bạn đâu.

Mối quan hệ giữa cha mẹ con cái, anh chị em trong nhà cũng không mấy thuận hòa êm ấm. Đôi bên có thể chỉ vì những câu nói vô tình mà khiến cho đối phương bị tổn thương. Tình cảm trở nên sứt mẻ trong những cuối dịp Tết nguyên đán như thế này quả khiến cho người khác cảm thấy buồn bực mệt mỏi hơn nhiều.

Tuổi Dần

Được Chính Quan giúp sức, người tuổi Dần kết thúc những ngày đầu năm Nhâm Dần bằng những thành quả đạt được vô cùng khả quan. Đặc biệt là với những người làm trong nghề dịch vụ hay nghề tự do, lợi ích mà bạn có được không hề nhỏ chút nào.

Với tinh thần trách nghiệm cao, dù đã là ngày nghỉ nhưng con giáp này vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những phát sinh trong công việc nhanh chóng được bạn xử lý một cách gọn gàng. Đó chính là lý do mà cấp trên tín nhiệm và giao cho bạn những trọng trách vô cùng quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cẩn trọng hơn trong cách hành xử của mình trong ngày có Thiên Quan chiếu mệnh như hôm nay. Nhất là trong các mối quan hệ với cấp trên hay người có chức có quyền, cần khiêm tốn, tránh đối đầu trực diện kẻo mang thiệt vào thân.

Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không mấy hài hòa trong ngày này. Những bất đồng từ những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống lại đang ngấm ngầm chia rẻ tình cảm giữa mọi người với nhau.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này phải đối diện với không ít rắc rối phát sinh. Tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện bao đồng thị phi kẻo rước họa vào thân lúc nào chẳng hay.

Lại thêm Kiếp Tài giáng mệnh, con giáp này cần hết sức đề phòng, chớ dễ dàng tin lời người khác mà bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tiền trong tay hãy giữ chặt lấy, đừng để cho ai có cơ hội dòm ngó.

Tuổi Tỵ

Được Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tỵ có thể yên tâm chơi Tết Nhâm Dần mà không phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã lập ra trước đó.

Có Chính Ấn che chở, với tài năng của mình, bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Những công việc mà bạn đảm trách đều mang lại những thành tích và hiệu quả rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ không được khả quan. Dường như có kẻ xấu bụng đang nhắm vào bạn, buông lời rèm pha nhằm hạ uy tín của bạn trong những ngày Tết này.

Trong trường hợp này, bạn đừng nên nổi nóng làm gì, tốt nhất hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, hãy dùng hành động thiết thực để chứng minh. Khi ấy Thiên Ấn sẽ đồng hành cùng bạn, mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân và tỏa sáng với năng lực của mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần phải hết sức bình tĩnh trong ngày chủ nhật này. Dù có bất đồng ý kiến đến thế nào cũng đừng nên to tiếng kẻo ảnh hưởng đến hòa khí chung.

Tỷ Kiên chiếu mệnh, bản mệnh chớ nên mạo hiểm khi đầu tư tiền bạc trong thời điểm này. Những dự án nhiều rủi ro tuy có thể mang về nguồn lợi lớn nhưng nguy cơ tiềm ẩn thì lại rất cao. Nếu xảy ra sai sót, bạn có thể trắng tay ngay trước khi năm mới đến đó.

Tuổi Thân

Thương Quan giáng mệnh, sẽ có không ít rắc rối tìm tới người tuổi Thân trong ngày hôm nay. Những vấn đề phát sinh khiến con giáp này phải vất vả ngược xuôi nhưng kết quả mong đợi lại chẳng được như ý muốn. Có lẽ bạn sẽ cần nhờ đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh mới có thể nhanh chóng xử lý những rắc rối này.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã có những bước tiến triển khá rõ rệt. Cả hai có thể đi đến quyết định về nên duyên đôi lứa trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu hôm nay thuận lợi hơn trước khá nhiều. Các mối quan hệ xã giao trở nên hài hòa hơn, trong những ngày Tết này, bạn còn có cơ hội ký kết những hợp đồng mới, hứa hẹn sẽ mang về những khoản lợi lớn trong tương lai.

Sự xuất hiện của Thực Thần như lời khẳng định chắc nịch về vận trình tài lộc của con giáp này. Bạn sẽ chẳng còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, những nguồn thu cứ liên tiếp đổ về túi bạn khiến không ít người phải ghen tị.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tâm trạng của người tuổi Tuất trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Mọi việc chẳng diễn ra như kỳ vọng của con giáp này là nguyên nhân khiến bạn muộn phiền mãi không thôi.

Chưa kể sự xuất hiện của Kiếp Tài còn là dấu hiệu cho họa phá tài đang đến rất gần. Bạn cần chú ý hơn đến chuyện chi tiêu trong khoảng thời gian này. Chuẩn bị sắm Tết như thế cho vừa đủ lại không thừa thãi phung phí cũng là một bài toán khó đó.

Tuổi Hợi

Sự xuất hiện của Chính Quan cho thấy, tinh thần trách nhiệm của bạn trong suốt thời gian qua đã được cấp trên đánh giá rất cao. Bạn có thể chờ đón những tin vui bất ngờ, những phần thưởng cho sự cống hiến của mình trong khoảng thời gian này.

Tiếc rằng trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình lại không mấy hài hòa. Có vẻ như bạn đang quá lơ là chuyện nhà cửa gia đình rồi, hãy sắn tay lên và bắt đầu cùng mọi người tận hưởng mùa xuân năm mới nhé!

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.