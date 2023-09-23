Tử vi Chủ nhật 24/9/2023 của 12 con giáp: Tý – Ngọ thu nhập tăng vọt, Sửu – Dần của cải thất thoát

Nay nếu quan sát một chút, con giáp này sẽ nhận ra rằng một số cơ hội mới trong sự nghiệp đang đầy hứa hẹn. Bản mệnh nên tập trung hơn vào những gì đang diễn ra hơn là những quyết định trong quá khứ.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng tuổi Tý nên xem xét lại các khoản đầu tư của mình. Có thể bản mệnh sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu để phù hợp với chiến lược đầu tư. Điều này sẽ khó khăn nhưng kết quả sẽ vô cùng hứa hẹn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu có thể sẽ hoài nghi với những quyết định của mình. Thế nhưng, bản mệnh đừng vội thay đổi bất kỳ điều gì. Hãy để bản thân có thời gian suy nghĩ thêm về những khả năng khác và có cái nhìn toàn diện hơn.

Ngoài ra con giáp này được nhắc nhở rằng lời trách mắng có thể làm bản mệnh buồn nhưng là cần thiết để bản mệnh tỉnh ngộ. Cách ai đó làm có thể gây tác động mạnh mẽ khiến tuổi Tý có ý muốn thay đổi để tốt hơn.

Thời gian này tuổi Sửu đang khá bận rộn với công việc, đòi hỏi phải gánh vác nhiều trọng trách, thúc giục bản mệnh nỗ lực hơn để khẳng định vai trò của bản thân. Hãy dành chút thời gian nghỉ ngơi để đầu óc tỉnh táo hơn trước khi quay lại công việc.

Con giáp này cũng cần kiểm soát tốt hơn vấn đề tài chính hiện tại. Chi tiêu quá mức có thể là vấn đề của bản mệnh, nên tính toán kỹ lưỡng trước các khoản chi, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính cả tháng, thậm chí dài hạn.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo tuổi Dần có phần mông lung, không biết mục tiêu của bản thân mình là gì. Hãy lập kế hoạch cho những việc cần làm và dọn dẹp những điều còn đang ngổn ngang trong cuộc sống.

Để có cuộc sống lành mạnh hơn, đã đến lúc bản mệnh lưu tâm hơn đến cảm xúc của bản thân, và dù điều này tốt cho việc hiểu rõ những mong muốn cá nhân, tuổi Dần cũng không nên bỏ qua mong đợi của người khác.

Những mối quan hệ trước đây có dấu hiệu chùng xuống vì ít có cơ hội tương tác nhưng tuổi Dần nên hiểu rằng những ai thật lòng thì họ không trách cứ bản mệnh đâu. Bận rộn tưởng là lý do không chính đáng nhưng thực ra ai cũng phải đang lo lắng cho những vấn đề của riêng mình.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đây là thời gian thuận lợi cho công việc của tuổi Mão, những cố gắng của bản mệnh trong thời gian qua sắp được đền đáp xứng đáng. Hơn thế nữa, con giáp này sẽ nhận được lời mời cộng tác cho một dự án mới.

Con giáp này muốn hướng về gia đình, bản mệnh có mục tiêu và động lực hơn khi nghĩ tới họ. Thậm chí có người xem người thân của mình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tuy nhiên, có thể vì say trong công việc nên con giáp này quên mất việc chăm sóc bản thân mình. Hãy lưu tâm sức khỏe, tránh để áp lực công việc gây tổn hại bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn được giúp đỡ, có ai đó chỉ cho bản mệnh hướng đi đúng đắn, tránh sai lầm đáng tiếc. Lúc này hãy biết lắng nghe, thử làm theo và điều chỉnh một chút để phù hợp với bản thân.

Con giáp này trải qua cảm giác ấm ức, không vui chút nào. Lúc này tuổi Thìn cũng có thể tìm đến người thân hoặc bạn bè để trút bỏ những tâm sự khó nói. Có lẽ, những gì bản mệnh cần lúc này chỉ là một người biết cách lắng nghe những nỗi lòng của mình thôi.

Tuổi Thìn nên lưu tâm hơn về mặt sức khỏe, nên dành thêm thời gian để luyện tập thể thao và thư giãn để hồi phục năng lượng. Ngoài ra, nên ăn những món ăn đủ chất, nhiều rau củ giúp cải thiện bộ máy tiêu hóa tốt hơn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đây là lúc tuổi Tỵ cần tập trung hơn cho các nhiệm vụ mà bản thân đề ra khi mà có sự hỗ trợ của mọi người. Con giáp này có thể xem xét và sắp xếp lại các đầu việc cần xử lý.

Bản mệnh đang có cơ hội để kiếm tiền, có thể mọi thứ có chút khó khăn ban đầu nhưng bản mệnh cứ kiên nhẫn. Hãy nỗ lực hết sức mình vì biết đâu thu nhập của bản mệnh sẽ được nhân đôi.

Ngoài ra, tuổi Tỵ không nên để các vấn đề rắc rối trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Trong đời sống tình cảm, nên chú ý đến áp lực tài chính, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Hãy học cách nhận lỗi thay vì chăm chăm đổ lỗi cho người khác.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Ngọ được phát huy năng lực trong lĩnh vực mà bản mệnh xuất sắc hơn mọi người. Có nhiều người nhận được lời khen ngợi cùng sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp.

Con giáp này có cơ hội để gặp được nhiều đối tác tiềm năng trong quá trình làm việc. Vậy nên, đừng ngần ngại trong việc thể hiện các ý tưởng của mình và dẫn dắt cuộc trò chuyện đến những lời đề nghị bản mệnh đã nỗ lực chuẩn bị.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên mở lòng bởi hôm nay cơ hội người khác giới bị bản mệnh hấp dẫn rất cao. Tuy nhiên, ai đang có gia đình thì nên tránh xa những mối quan hệ mập mờ, tập trung cải thiện tình cảm vợ chồng, chớ nên đứng núi này trông núi nọ.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, mọi việc của tuổi Mùi có xu hướng rối tinh. Nhưng thay vì hoàn thành mọi thứ cùng lúc, hãy lập ra một danh sách việc cần làm và xử lý chúng theo thứ tự, với cách làm này bản mệnh sẽ gỡ rối được vấn đề.

Con giáp này được khuyên không nên tiết lộ hết về chuyện tiền bạc cho người khác biết, thậm chí nên sống đơn giản thôi để tránh bị kẻ gian dòm ngó, gây nguy hiểm cho bản thân. Những ai thích nhận xét về giàu nghèo cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài của bản mệnh thôi, chỉ có bản mệnh mới được biết sự thật.

Trong ngày tuổi Mùi còn có xu hướng đứng núi này trông núi nọ thay vì chỉ nhìn nhận mọi việc ở thái độ khách quan nhất. Nên có sự cân nhắc, lắng nghe đôi bên và lắng nghe cả cảm xúc cá nhân để đưa ra một lựa chọn phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định tuổi Thân chỉ nên tập trung vào bản thân nếu không muốn có thêm những rắc rối. Cuộc sống của bản mệnh là chuyện của riêng bản mệnh, vì vậy hãy bỏ qua những người tọc mạch, quan tâm quá mức đến việc khác.

Bên cạnh đó, tuổi Thân cần phải cẩn thận hơn với những chi tiêu của mình. Trước khi quyết định sắm sửa thêm bất kỳ thứ gì, hãy cân nhắc mức độ cần thiết của nó.

Con giáp này có chỗ dựa tinh thần rất tuyệt vời. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh có thể trút bỏ những gánh nặng trong lòng với những người mà mình tin tưởng. Hãy yên tâm, vì họ sẽ giúp bản mệnh giải tỏa bớt những phiền muộn.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Lúc này bản mệnh có thể trở nên đặc biệt nhạy cảm, nhất là với những mối quan hệ xung quanh. Một vài bất đồng có thể leo thang nhanh chóng và trở thành những cuộc tranh cãi lớn.

Vận tài lộc tuy không có cơ hội gia tăng như trước nhưng mọi thứ đủ bảo đảm cho cuộc sống ổn định. Ngoài ra, bản mệnh cũng đừng hoang phí, chỉ nên mua những gì thực sự cần thiết, đừng chi tiền chỉ vì thích.

Vấn đề là sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu không tốt. Nên tập trung chữa bệnh trước khi muốn nghĩ tới điều gì đó quá xa xôi, chỉ khi khỏe mạnh thì đầu óc mới thực sự tỉnh táo. Lúc này không nên tham vọng quá kẻo càng thiệt thân.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết tuổi Tuất cần vạch ra ranh giới trong những cuộc đối thoại trước khi mọi thứ đi quá xa. Thêm nữa, bản mệnh nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác, có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bản mệnh.

Những ý tưởng kiếm tiền của con giáp này xa rời thực tế. Khi tuổi Tuất thử làm điều gì cũng cảm thấy đầy rẫy những khó khăn cần phải vượt qua. Đừng nản chí, hãy vững tin vào quyết định của mình, chớ nên bỏ cuộc giữa chừng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có điều kiện thuận lợi để gắn kết với một nửa của mình. Nhiều cặp vợ chồng có cơ hội hàn huyên tâm sự nhiều hơn, hỗ trợ cho nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, một số mối quan hệ của tuổi Hợi không còn như xưa khi bản mệnh nhận ra con người thật của đối phương. Bản mệnh sẽ buồn nhưng đó là cảm xúc cần phải đối diện để nhận ra không phải ai cũng tốt như bản mệnh nghĩ.

Ngày mới này có lợi cho những người đang cố gắng tìm cách có thêm thu nhập hoặc có nguồn thu phụ đổ về trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ để có thêm động lực.

Bên cạnh đó, những ai đang chữa bệnh sẽ nhanh khỏi hơn, tình hình sức khỏe của thời gian này cải thiện rõ rệt. Những ai quyết tâm giảm cân cũng đã có được thành quả đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!