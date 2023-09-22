Từ ngày 22/9/2023 trở đi, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 11:18

Tử vi dự đoán từ ngày 22/9/2023 trở đi, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất hiền lành, dễ mến. Từ nhỏ họ đã được nhiều người yêu mến nhờ tính cách ấm áp, tốt bụng. Con giáp này thích giúp đỡ người khác và có mối quan hệ tốt với mọi người. Họ sống vô tư, không toan tính quá nhiều.

Con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát triển sự nghiệp tốt trong thời gian này. Họ đi đến đâu cũng gặp điều lành, làm việc gì cũng gặp đều may. Điều quan trọng là con giáp này cần giữ cho mình sức khỏe dồi dào, tư duy sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Với những ý tưởng mới về quản lý tài chính, người tuổi này đầu tư sinh lời, tiền bạc đầy tay.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng nhận được nhiều công việc. Nếu đủ sức khỏe, họ nên làm tăng ca để tăng thêm thu nhập cũng như "ghi điểm" trong mắt cấp trên. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức, chắc chắn họ sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Từ ngày 22/9/2023 trở đi, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đều rất kiên định, vững vàng trong công việc. Họ sống thực tế, đôi khi là thực dụng. Tuy vậy, khi đã bắt đầu làm việc gì thì họ không ngại khó, không ngại mệt, luôn giữ vững tinh thần và cố gắng làm việc chăm chỉ. Khi gặp khó khăn, con giáphọ cũng không kêu than và chỉ âm thầm chịu đựng. Đây là điều không phải ai cũng làm được.

Những người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh, chuyển vận bất ngờ. Những con giáp đang gặp khó khăn có thể tạo ra khác biệt lớn trong công việc. Họ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội để đầu tư ở lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Con giáp này chớ nên chần chừ khi vận may đến với mình. Con giáp này cũng có vận đào hoa đỏ chói. Những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm thấy nửa kia hoặc thông báo tin vui kết hôn với tất cả mọi người.

Từ ngày 22/9/2023 trở đi, 3 con giáp làm ăn cực phát, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, phúc khí vây quanh, chạm tay vào thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sống rất tình cảm, linh hoạt, dễ thích nghi. Không những thế, họ sở hữu chỉ số thông minh cao. Họ khá kiên trì, bền gan trong công việc. Họ chịu được áp lực lực cao, không dễ dàng bỏ cuộc trước mỗi khó khăn. Không những thế, con giáp này là người dám làm dám chịu, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người.

Con giáp tuổi Tý sẽ đón đầu vận may, gia đạo hanh thông, sự nghiệp phất lên như diều. Họ nên chủ động hơn trong công việc. Đừng chờ cơ hội đến với mình mà hãy chủ động tìm kiếm những công việc, dự án phù hợp với bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ gặp được đối tác làm ăn uy tín. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tươi, vật nuôi khỏe mạnh. Trong tương lai gần, con giáp này vượt lên chính mình, liên tiếp đạt những thành công mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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