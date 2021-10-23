Tử vi Chủ Nhật, 24/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ phát huy năng lực, cấp trên hài lòng tuyệt đối, Thìn - Mùi vướng nhiều trắc trở trên đường công danh

Xem tử vi ngày mới, của 12 con giáp, Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Tý có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo, nhờ thế mà bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản thân.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng chần chừ, do dự, tự đánh giá thấp bản thân. Bạn là người rất có tiềm năng và chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn.

Chính Tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Nếu từ trước đến nay, bạn vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể thu được một khoản lời lãi nhất định.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà.

Ở môi trường làm việc, người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe với những người chân thành với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhị Hợp tác động khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi sai do chính bản thân mình gây ra. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá cứng đầu cứng cổ và tránh hợp tác với bạn.

Tuy nhiên, với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Hãy tận dụng khả năng giao tiếp của mình, bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai.

Tuổi Thìn

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Tuổi Tỵ

Thực Thần phù trợ, người tuổi Tỵ làm nghề tự do có một ngày gặp nhiều may mắn. Bạn có thể nhận được những công việc hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định và triển vọng trong tương lai. Hãy tiếp tục cố gắng hướng tới đích đến đã đặt ra.

Bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì thế hãy giữ liên lạc với họ nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ luôn rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá mức nóng vội nhé.

Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, chính vì thế mà bạn bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kĩ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kĩ càng, nếu không bạn sẽ lại phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân hòa hợp với nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn cũng là một lần đôi bên thêm thấu hiểu về nhau. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chớ quen hâm nóng tình cảm nhé.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của Thiên Quan, bạn dễ phải chịu sự chèn ép của người có chức có quyền. Công việc căng thẳng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng đừng vì thế mà hành động quá mức cảm tính nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu là con giáp may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay, và đôi bên có thể bắt đầu hợp tác cùng phát triển.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ không muốn nhận thách thức. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt nhé.

Tuổi Tuất

Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động, bên cạnh công việc chính thức, bạn còn làm thêm nhiều việc tay trái, và ngày hôm nay, có thể bạn sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực.

Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay nhờ những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng khoản tiền này chỉ có tác dụng khích lệ, chứ đừng nên nghĩ đến việc phụ thuộc vào nó.

Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng.

Thiên Ấn cho thấy bạn vốn là người có tài, vì thế đừng nên lười biếng, làm mai một tài năng của bản thân. Bạn hãy cố gắng hết mình cho công việc, đặc biệt là người trẻ tuổi đừng lo rằng sự cố gắng của mình không nhận được sự báo đáp tương đương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.