Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 23/10/2021: Dần cần quan tâm đến phổi, Thìn cần nghỉ ngơi nhiều hơn

Tử vi tuổi Tý ngày hôm nay dự báo, bạn nên đề phòng các bệnh liên quan đến thận và bàng quan. Tuổi Tý hôm nay gặp Thất Sát trong mệnh cho nên sức khỏe không quá tốt, chúng ta cần phải chăm sóc cho bản thân mình kỹ hơn.

Người tuổi Sửu hôm nay đề phòng bệnh liên quan đến thận suy yếu, ảnh hưởng đến chức năng lọc và giải độc, chức năng sinh lý của nam giới. Hôm nay nên tích cực tham gia các hoạt động thể thao để thư giãn gân cốt, mang lại hiệu quả dưỡng sinh.

Dần nên đề phòng hành Kim tổn thương mà gây ra các ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay Dần nên đề phòng hành Kim tổn thương mà gây ra các ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đặc biệt lưu ý các vấn đề về Phổi, các bệnh viêm khí quản, đau lưng, mũi. Các bộ phận như ruột già, bắp chân đều có cảm giác nhức mỏi.

Tuổi Mão

Ngày này Mão cần phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Hãy tìm hiểu về lối sống lành mạnh chứ không phải là chiều lòng mình mọi thứ, dù biết rõ điều đó không có lợi cho bản thân. Hãy hạn chế hoặc học cách từ bỏ những đồ ăn thức uống có hại cho sức khỏe như rượu, thuốc lá, nước có ga,…

Tuổi Thìn

Đừng ép bản thân tiếp tục cố gắng khi đã mỏi mệt. Hãy cho mình được nghỉ ngơi, dù chỉ là trong chốc lát. Khoa học cho thấy, nếu bạn làm việc lâu trước máy tính thì cứ mỗi 1 tiếng thì nên nghỉ ngơi tầm 5 -10 phút.

Tuổi Tỵ

Hôm nay vận sức khỏe tuổi Tỵ sẽ được cải thiện. Song có thể bạn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày và cảm thấy mệt mỏi vì thay đổi thất thường đó. Căng thẳng và áp lực kéo dài không tốt cho sức khỏe, con giáp này nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, đừng tham công tiếc việc.

Căng thẳng và áp lực kéo dài không tốt cho sức khỏe, con giáp này nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu tuổi Ngọ là người chăm tập thể dục nhưng lại thích làm một mình mà không muốn nhờ tới sự chỉ dẫn của người khác thì bạn cần biết về cách giãn cơ hiệu quả sau khi tập.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 23/10/2021 cho thấy tuổi Mùi dễ bị về da dẻ khô, nứt. Hãy cải thiện làn da của bạn bằng những thực phẩm lành mạnh, hữu ích nhé.

Tuổi Thân

Nếu tuổi Thân xuất hiện những dấu hiệu như ngứa họng, ho khan, hắt xì trong ngày 23/10/2021 thì bạn hãy nhớ súc miệng bằng nước muối nhé. Nước muối có tác dụng tốt trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng. Nhờ vào tác dụng kiềm hóa, nước muối làm tăng độ pH trong miệng, giúp ngăn chặn sự tăng sinh của vi khuẩn.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 23/10/2021 cho thấy tuổi Dậu nên bổ sung thực phẩm màu đỏ, sẽ rất tốt cho đường rượt và hệ tuần hoàn, rất thích hợp với những bệnh về tim mạch như cà chua, dưa hấu, ớt đỏ...

Dậu nên bổ sung thực phẩm màu đỏ, sẽ rất tốt cho đường rượt và hệ tuần hoàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe hôm nay bắt đầu có những dấu hiệu ho, tức ngực, khó thở, đau dạ dày.Cẩn trọng: Sức khỏe không tốt do thời tiết thay đổi thất thường gây ra.

Tuổi Hợi

Hôm nay cơ thể sẽ có những dấu hiệu thiếu hụt Mộc khí. Bạn nên bổ sung những thực phẩm thanh đạm hơn, ít chất béo và cholesterol, rượu, là những chất kích thích gây độc gan và mật. Nên giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, không nên quá nóng nảy, bực bội làm tăng Hỏa khí không tốt cho tim, thận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.