Cục diện tương hại, kiếp tài chiếu mệnh, 3 con giáp này ngày 23/10/2021 tài lộc sa sút, rơi vào thiếu thốn, dễ gặp thị phi

Tử vi ngày 23/10/2021 cho thấy, Tuổi Mão gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Mão.

Những kế hoạch của Tuổi Mão đang diễn ra khá trôi chảy nhưng vẫn nên đề phòng tình huống gặp phải trở ngại bởi những tác động của thị phi, bản mệnh có thể cần nhiều thời gian và công sức hơn để mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó. Vượt qua được những chướng ngại như vậy, Tuổi Mão sẽ có được bài học đáng nhớ trong cách đối nhân xử thế.

Tử vi 12 con giáp cho biết ảnh hưởng của Thân Hợi Tương Hại nên những thay đổi của mọi người xung quanh, ví dụ như công việc, môi trường sống,... có thể làm cho người tuổi Hợi bị áp lực không nhỏ ngày hôm nay. Tuy nhiên, nên nghiên cứu rất kỹ những kế hoạch mà bạn đề ra trước khi thực hiện chúng, đừng để bị tác động bởi bất cứ ai.

Thiên Quan nhắc nhở người tuổi Hợi cần phải hết sức thận trọng ngày hôm nay, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp, nếu không bạn có thể gặp rắc rối. Nên kiểm tra thật kỹ mọi giấy tờ, văn bản mà bạn ký kết, bởi vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ mà bạn không thể nào kiểm soát được đâu.

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ rắc rối. Kiếp Tài dự báo người tuổi này có thể gặp đủ thị phi, vướng mắc với đồng nghiệp chốn công sở. Con giáp này nên học cách nhẫn nhịn, lắng nghe nhiều hơn thay vì cứ chọn cách tranh cãi, cố chấp.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Con giáp này nên cố gắng ổn định lại chi tiêu càng sớm càng tốt nếu không muốn rơi vào cảnh thiếu thốn. Do không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào nên bản mệnh buộc phải tự mình chinh chiến độc lập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.