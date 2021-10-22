Lục hợp tiếp sức, cát tinh độ mệnh, 3 con giáp này ngày 23/10/2021 đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp vô cùng thành công

Theo tử vi ngày 23/10/2021 hôm nay, cục diện lục hợp sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tuổi Dậu thực hiện các chương trình dự án mới ngày một thuận lợi hơn. Những kế hoạch đề xuất của con giáp này nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh.

Ngoài ra, cát tinh độ mệnh còn giúp cho vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu ngày một phát triển tích cực hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này sẽ ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Một vị trí cao hơn sẽ dành cho bản mệnh trong thời gian tới, hãy chờ đợi thêm.

Thứ Bảy 23/10/2021 là ngày mà Tuổi Tý đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Tý. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tý cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Tý cũng có những bước tiến khá triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 23/10/2021 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Tuất có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Tuất đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Tuất sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.