Hung tinh án ngữ, kẻ xấu dụ dỗ, 3 con giáp này vào cuối tháng 10 xui đủ đường, dễ thất thoát tiền của, lâm vào cảnh nợ nần

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thanh lịch. Họ chu đáo và luôn biết quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp dự báo, những ngày còn lại của tháng 10 , một mặt kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Mùi, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp này.

Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

Sách tử vi có nói, trong cuối tháng 10 người tuổi Dần phải đối diện với khá nhiều tai bay vạ gió. Bị người mình tin tưởng hãm hại nên con giáp xui rủi này làm gì cũng đổ bể, kinh doanh thua lỗ. Vừa mất uy tín lại thất thoát số tiền khá lớn chính là tai họa mà Dần phải đối diện.

Vậy nên, ngay từ hôm nay Dần cần phải tỉnh táo trước mọi quyết định liên quan đến tiền bạc. Đừng dại khờ đầu tư khi chưa thật sự hiểu rõ về lĩnh vực ấy, cũng đừng vì những lời hứa hẹn “chót lưỡi đầu môi” mà dốc cạn túi kẻo lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Thời điểm nửa cuối tháng 10 tới đây, người tuổi Mão đặc biệt cần cẩn thận hung tinh có thể khiến bản mệnh phải chịu sự hàm oan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời điểm nửa cuối tháng 10 tới đây, người tuổi Mão đặc biệt cần cẩn thận hung tinh có thể khiến bản mệnh phải chịu sự hàm oan. Bản mệnh phải đối mặt với những trở ngại và áp lực trong công việc, thậm chí bị tiểu nhân quấy phá. Hãy chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng kỹ càng hơn trong việc chọn bạn, đừng thấy ai cũng mở lòng kết thân nhé.

Không những vậy, tài lộc của tuổi Mão cũng có dấu hiệu đi xuống, vì thế bạn nên tiết kiệm chi tiêu, giảm thiểu những khoản chi phí phát sinh thừa thãi. Đặc biệt thận trọng với việc đầu tư, cho vay mượn tài chính trong tháng này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.