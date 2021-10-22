Tình duyên 12 con giáp ngày 23/10/2021: Sửu có chút bất ổn, Thìn tươi sáng, Dậu có nguy cơ rạn nứt

Vận trình tình cảm thăng hoa vui vẻ, Thủy sinh Mộc chứng tỏ mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đang được tiếp thêm khá nhiều năng lượng. Riêng người độc thân cần mở rộng lòng mình, biết đâu sẽ tìm được người ưng ý.

Tình duyên tuổi Sửu còn chút bất ổn. Người tuổi Sửu được Thổ khắc Thủy nhắc nhở nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình thay vì chỉ chăm chú sự nghiệp. Đừng quên gia đình luôn là điểm tựa chắc vững để mỗi người có thêm động lực trong cuộc sống.

Người tuổi Sửu được Thổ khắc Thủy nhắc nhở nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình thay vì chỉ chăm chú sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình cảm tuổi Dần đang chịu tác động. Cục diện tương phá ảnh hưởng lên mối quan hệ tình cảm của tuổi Dần và nửa kia. Những người đã lập gia đình nên dành nhiều sự quan tâm, lắng nghe đối với người bạn đời của mình.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của Mão ấm áp yên bình. Thủy sinh Mộc đem lại cảm giác thoải mái, yên ấm cho các cặp vợ chồng. Nhờ có sự tin tưởng mà bản mệnh và nửa kia dễ dàng hóa giải được mọi hiểu lầm.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm tươi sáng. Nhân duyên khởi sắc đem tới trước mắt người độc thân đối tượng hẹn hò thích hợp, có thể viết nên câu chuyện tình yêu mỹ mãn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm của Tỵ buồn nhiều hơn vui. Ảnh hưởng của đào hoa dữ vô hình trung tạo ra khoảng cách cho tuổi Tỵ và nửa kia. Dù đã chung sống lâu nhưng cả hai dường như vẫn chưa thật sự hiểu rõ về người bạn đời của mình.

Ảnh hưởng của đào hoa dữ vô hình trung tạo ra khoảng cách cho tuổi Tỵ và nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm mâu thuẫn đỉnh điểm. Tuổi Ngọ không thể kiểm soát tốt các cảm xúc tiêu cực, đâm ra dễ có lời qua tiếng lại với các thành viên trong gia đình. Tử vi ngày mới khuyên bản mệnh nên kiệm lời vẫn hơn trong ngày này.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 23/10/2021 cho thấy vận đào hoa xấu vây bám khiến người độc thân dù có cố gắng vẫn chưa tìm thấy người thực sự phù hợp với mình. Tình cảm gia đình có dấu hiệu rạn nứt, đôi lứa thì lạnh nhạt và thậm chí có lúc còn chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng. Người độc thân chưa để tâm nhiều tới chuyện yêu đương vì mải mê lo cho sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 23/10/2021 cho thấy tuổi Dậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với nguy cơ rạn nứt, đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân. Đào hoa dữ khiến khoảng cách càng thêm xa dần vì thiếu lòng tin.

Người tuổi Thân cảm thấy bằng lòng và vô cùng cảm kích vì bên cạnh mình luôn có người bạn đồng hành lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dường như vẫn còn khá dè dặt, thận trọng trong việc tiếp xúc với những người khác giới. Nếu có thể cởi mở hơn, mạnh dạn hơn thì đào hoa chắc chắn sẽ còn rất rực rỡ.

Tuổi Hợi

Người độc thân vẫn tiếp tục duy trì cuộc sống cô đơn này vì không tìm được người để bầu bạn. Tình cảm gia đình có nguy cơ rạn nứt vì những hiểu lầm chẳng được giải quyết thoả đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.