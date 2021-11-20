Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, dưới tác động của Kiếp Tài, người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp. Bạn luôn coi mình là người đúng nên không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai.

Có thể giữ vững được quan điểm và mục tiêu đã đề ra là tốt, tuy nhiên, bạn cũng cần phải học cách suy nghĩ đa chiều hơn, không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn cần phải làm điều phù hợp với số đông nhất.

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay nhờ có thái độ nghiêm túc, làm việc có trước có sau. Ai cũng cảm thấy rất yên tâm khi giao nhiệm vụ cho bạn.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là đôi khi, bản mệnh quá bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, bạn sẽ không thể nhận ra được việc thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ đem lại nhiều lợi ích thế nào đâu.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần làm nghề tự do được Thực Thần chiếu cố, khiến hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Bạn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Đây là động lực để bạn hướng tới tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do có Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Hôm nay Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ để lỡ thời cơ trời cho.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải giải quyết những điều còn tồn đọng như thế nào.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn dễ xảy ra vấn đề vào ngày hôm nay. Khởi nguồn của mọi chuyện có thể rất đơn giản, nhưng vì cả hai đều quá nóng nảy nên mới “chuyện bé xé ra to”.

Thiên Quan cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn cần chú ý cách cư xử của bản thân, biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể những lời đặt điều sai trái sẽ khiến bạn ức chế, tổn thương.

Hãy tập trung, chú ý vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có vẻ khó khăn đi chăng nữa.

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen, và có thể hai người sẽ ngay lập tức có hảo cảm với đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Vì vậy, dù có được nhiều đối tượng tiếp cận đi chăng nữa, bản mệnh hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh cả tin khiến bản thân tổn thương.

Trong công việc, Chính Quan cho thấy bạn có thể phát huy được lợi thế trong công việc, trở thành người được cấp trên trọng dụng. Người tham gia vào cả cuộc thi cử cũng hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn trong hôm nay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Dần Thân Tương Xung. Nếu đã cố gắng mà kết quả đạt được chưa như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân và bản thân. Hãy có cách cân bằng cuộc sống của mình để tình cảm giữa cả hai không trở nên lạnh nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Dậu. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, bạn biết được khi nào thì mình nên làm gì. Do đó, bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác, nếu muốn.

Bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa và tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với thực tại. Nếu quá dễ hài lòng với mọi việc bạn sẽ nhanh chóng thành người tụt hậu, để người khác vượt qua mình.

Tuổi Tuất

Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên của mình. Bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều.

Trong chuyện tình cảm, một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy để hiểu vì sao đối phương lại có những suy nghĩ như vậy.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích cho tương lai.

Trong công việc, một khi bắt tay vào làm gì, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn, đồng thời có kế hoạch cất nhắc bạn vào một vị trí phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.