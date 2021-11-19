10 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp huơ tay vớ TÀI LỘC, ngồi vắt vẻo đợi may mắn tự chảy vào túi

Tâm linh - Tử vi 19/11/2021 18:00

10 ngày cuối tháng 11, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, tha hồ tiêu xài thỏa thích.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, trong 10 ngày cuối tháng 11, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ vượng hơn trước. Con giáp may mắn sẽ bất ngờ nhận lộc đáng mong đợi.

 

Những khó khăn mà con giáp tuổi Dậu gặp phải trước kia đều được hóa giải thuận lợi, từ họa hóa phúc, kéo theo đường tài lộc dồi dào.

Ngoài ra, thời gian này, con giáp may mắn cũng có quý nhân ở tứ phương, sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Nhờ đó, sự nghiệp của họ ngày càng phát đạt, thu hoạch đầy bồ, cuộc sống ngày càng sung túc. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp tuổi Dần

 

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh tuổi Dần sẽ có tài vận vượng trong cả năm, đại tài, phát lộc. 

Người tuổi Dần cũng là người có quyết tâm, nỗ lực, dù nghèo khó, vất vả đến đâu, con giáp tuổi Dần cũng luôn có ý chí chiến đấu, luôn tin tưởng vào tương lai của chính mình. 

Trong 10 ngày tới đây, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng liên tục tăng tiến không suy giảm. Dù tạm thời có vất vả, chật vất thì họ vẫn có cơ hội chuyển vận trong thời gian tới. Con giáp tuổi Dần cầu được ước thấy, tiền công phiên bội, tương lai có thể sắm xe, mua nhà. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được Thần Tài che chở trong năm nay. Nhờ đó, tài sản của họ tăng vọt, tiền thiên hạ đổ hết vào ví của họ. 

Con giáp tuổi Tuất còn được các sao may mắn chiếu mệnh, vận may vô tận. Không chỉ thu lợi từ việc kinh doanh, họ còn có cơ hội gặt hái tài lộc từ những khoản đầu tư khác. 

Trong 10 ngày tới, họ có thể mở rộng hầu bao để đón tiền, cả tháng phú quý, sung túc. Trong năm 2021, con giáp tuổi Tuất làm gì cũng được thuận buồm xuôi gió. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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