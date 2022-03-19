Tử vi Chủ Nhật 20/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Thìn làm việc gì cũng cảm thấy hanh thông, tự tin tiến bước, Tý - Dậu càng trốn tránh càng gặp TAI HỌA khó lường

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Tý cần đề phòng vì những gì diễn ra ngày hôm nay có thể không giống như bạn đã sắp đặt ban đầu và gây cho bạn một chút rắc rối, tuy nhiên hãy hiểu rằng đôi khi những bất ngờ cũng đem đến cho bạn sự sôi động, mới mẻ thay vì guồng quen thuộc, có phần buồn tẻ của đời sống .

Người tuổi Tý chịu tác động của Thực Thần nên sống tình cảm hơn, ngày hôm nay bạn rất muốn được yêu đương, khát khao được sự quan tâm. May mắn thay, bạn sẽ có được những gì mà bạn mong muốn, khi mọi người chú ý đến bạn và muốn lắng nghe những cảm xúc chân thành của bạn.

Hôm nay tuổi Sửu cảm thấy an tâm hơn với tình cảm mà mình đang trao cho ai đó. Người có đôi có cặp lúc này bắt đầu bàn tính tới chuyện kết hôn sau một thời gian tìm hiểu.

Đây là lúc để tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua, hãy tăng tốc và hoàn thành những công việc cần phải làm khi có Thiên Ấn che chở. Khi hòn đá tảng là chướng ngại vật trước mắt bạn đã bị dời đi thì bạn hoàn toàn đủ tự tin để làm được điều mình muốn.

Tuổi Dần

Chính Tài là điềm báo thuận lợi cho con giáp tuổi Dần khi họ có người hỗ trợ về tiền bạc, tài lộc lúc này hanh thông khi bạn đánh giá đúng được tình hình, thời cuộc.

Kim – Mộc xung khắc khuyên bản mệnh đừng quá quan tâm tới ai đó, trong khi điều mà mong muốn là sớm hoàn thành những công việc của mình thì đang mất thời gian cho những chuyện nhảm nhí mà thôi. Hãy cố gắng để tập trung vào công việc của mình, đừng bận tâm đến những điều tiếng xung quanh làm gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hôm nay lưu ý đây không phải lúc để cảm xúc quyết đoán trong mọi vấn đề của bạn. Nên xem xét mọi việc dưới góc độ logic để biết được mình đang đúng hay sai, sau đó bạn mới biết được mình nên làm gì.

Con giáp tuổi Mão đã trút bỏ được gánh nặng liên quan tới tiền bạc trong ngày có Thiên Tài ghé thăm, đưa ra những chỉ dẫn để bạn có quyết định rất khôn ngoan. Ít ai biết rằng lúc này bạn đang rủng rỉnh tiền tiêu, may mắn là bạn không có nhu cầu cao trong việc mua sắm nên tiết kiệm được kha khá.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn hôm nay dễ tìm được tiếng nói chung với bạn bè, người thân. Họ còn không ngần ngại khen ngợi hoặc thể hiện sự tôn trọng bạn.

Nhờ Chính Ấn mà con giáp tuổi Thìn làm việc gì cũng cảm thấy hanh thông, thoải mái, tự tin. Mọi việc hôm nay suôn sẻ hơn một phần là có sự hỗ trợ của những người xung quanh, bạn nên trân trọng và không quên cảm ơn họ nhé.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp mang tới hạnh phúc tròn đầy cho người tuổi Tỵ, hai người có thể những cuộc hẹn hò lãng mạn trong ngày này ở những nơi thú vị để làm mới tình yêu đôi lứa. Đừng để sự nhàm chán có cơ hội xen ngang, phá vỡ hạnh phúc của hai người.

Con giáp tuổi Tỵ dễ có những quyết định sáng suốt trong ngày có Chính Quan nâng đỡ. Lúc này còn rất thuận lợi cho việc học hành, thi cử,… của bản mệnh nữa đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có thể trong quá khứ, mọi việc luôn luôn là rõ ràng, đơn giản với con giáp tuổi Ngọ. Nhưng hôm nay, dưới sự tác động của Thiên Quan nên mây mù sẽ che mờ tầm nhìn của bạn, khiến cho bạn gặp rắc rối và phải chậm bước chân lại đấy.

Kim – Hỏa xung khắc dự báo mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không trút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tuổi Mùi

Thiên Ấn xuất hiện là cơ hội để những con giáp tuổi Mùi có khả năng nghệ thuật sẽ có cơ hội phát huy tài năng của mình. Những ai làm việc tự do cũng hứa hẹn nhận được nhiều dự án hay ho, giúp bản mệnh cải thiện thu nhập.

Ngũ hành tương sinh mang lại quyền lực ngầm cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Nhất là phụ nữ khi được đàn ông chiều bạn càng cảm thấy yêu thương bản thân hơn rất nhiều.

Tuổi Thân

Tam Hội gợi ý cho con giáp tuổi Thân biết rằng khi bạn cảm thấy bối rối không biết cách làm thế nào để xử lý tình huống nào đó thì hãy tìm đến bạn bè, họ có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích hơn là bạn nghĩ đấy. Dành thời gian để nghe những chia sẻ, những đóng góp của họ, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì.

Kim khí vượng khiến bản mệnh khó kiểm soát được cảm xúc, bạn nên tránh những quyết định và hành động nông nổi, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về mình. Nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Dậu càng trốn tránh, càng dễ gặp rắc rối. Chẳng thể làm thế nào trốn chạy khỏi những vấn đề đang khiến cho bạn đau đầu đâu. Cách tốt nhất là đối diện với nó, bởi vì bạn có trốn đi đâu chăng nữa, nó cũng sẽ tìm đến bạn và khiến cho bạn phải tìm cách giải quyết.

Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, một phần có thể vì bạn suy nghĩ quá nhiều trở thành tâm bệnh mà thôi. Bạn nên học cách đi ngủ đúng giờ và quên đi những thứ mà bạn đang bận tâm.

Tuổi Tuất

Nhờ Chính Ấn đưa đẩy mà bạn có thể gặp được người có quyền, thế, địa vị hoặc là một người có kinh nghiệm giúp sức. Con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn, bớt đi sự hoang mang trước đây và có thể tập trung vào nhiệm vụ chính của mình.

Kim – Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang dần được cải thiện rõ rệt so với trước đây, nhiều người tìm được phương thức chữa bệnh phù hợp, nhờ đó mà hồi phục sau một thời gian ngắn chữa trị.

Tuổi Hợi

Thương Quan dự báo có những sai sót đến với con giáp tuổi Hợi, có vẻ như bạn chỉ để tâm đến tốc độ chứ không lưu tâm đến hiệu quả công việc, thế nên thật khó để có thể có một ngày hiệu quả về chất lượng. Nên dành thời gian để xem xét thật kỹ các mục tiêu và tập trung vào chúng mà thôi nhé.

Kim – Thủy tương sinh dự báo mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.