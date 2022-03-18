Đúng 0h ngày 19/3/2022, sao MỘC ĐỨC hạ thổ vinh quang, 3 con giáp làm gì cũng trúng mánh, phát tài tiền tiêu không phải nghĩ, từ đây xóa bỏ kiếp tiểu nhân đeo bám

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 22:00

Đúng 0h ngày 19/3, 3 con giáp may mắn trúng mánh phát tài, sự nghiệp dần đến hồi vinh quang.

Tuổi Dần

Một tư duy mở sẽ đem đến vận may cho tuổi Dần. Đúng 0h ngày 19/3, sao Mộc Đức hạ thế, con giáp may mắn chào đón những điều mới mẻ, mang đến nhiều tin vui tài lộc.

Đặc biệt, bản mệnh này sẽ có cơ hội gặp được một quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ. Người này có thể là người thầy có hiểu biết sâu rộng về kinh doanh, hoặc một đồng nghiệp cũ mở ra một cánh cửa trong công việc, chỉ đường dẫn lối đưa họ đến với thành công.

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Đặc biệt, bản mệnh này sẽ có cơ hội gặp được một quý nhân sẵn sàng giúp đỡ họ - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

 

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái. Tất nhiên ban đầu, bản mệnh có thể cảm thấy khó khăn nhưng đây chính là cơ hội tốt không nên bỏ qua.

Có cát thần Tam Hợp trợ mệnh nên đúng 0h ngày 19/3, tuổi Tuất sẽ sớm hoàn thành được các mục tiêu về doanh thu, dự án mới. Nhờ vậy, con giáp may mắn có cơ hội nhận được các khoản thưởng, tài lộc vì thế lên tầm cao mới khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Vận trình tài lộc của tuổi Tuất sẽ xuôi chèo mát mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu bước sang 0h ngày 19/3 với mọi việc làm ăn thuận lợi. Phương diện tiền bạc được hanh thông và nhiều điểm đáng mừng. Có quý nhân trợ giúp trong việc ký kết các hợp đồng làm ăn. Tài lộc dồi dào, kinh doanh buôn bán một vốn sinh bốn lời.

Công việc có nhiều cơ hội thăng tiến. Không nên thay đổi công việc vì sắp tới sẽ có quý nhân đại giá quang lâm.

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Tuổi Sửu bước sang 0h ngày 19/3 với mọi việc làm ăn thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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