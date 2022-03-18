Vận khí dâng cao, 2 ngày cuối tuần (19/3 - 20/3) PHÚC tựa Thái Sơn, 3 con giáp đón LỘC LÁ triền miên, thảnh thơi xơi nước, vui thú chẳng ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, 3 con giáp may mắn thảnh thơi nghỉ ngơi, lộc lá vẫn đổ về liền tù tì.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn cuối tuần này. Bản mệnh đã có một tuần làm việc hăng say nên đây là lúc bạn nghỉ ngơi, thảnh thơi.

Dù vậy, nhưng lộc lá vẫn liên tục đổ về túi trong 2 ngày này. Về mặt tài lộc sẽ có nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào. Mão nhanh nhạy với thời cuộc nên việc kiếm tiền không phải là điều quá khó khăn.

Về mặt tài lộc sẽ có nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần này là thời điểm vận khí của Thìn khá vượng. Mưu sự dễ thành, các kế hoạch công việc mà Thìn đề ra trước đó tiến triển tốt đẹp. Có thể nói là cầu được ước thấy.

Thời điểm này Thìn vượng vận quý nhân. Con đường công danh sự nghiệp của Thìn có tiến triển tốt nhờ được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân. Hãy tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng, chuẩn bị cho tuần mới bứt tốc nhé!

Cuối tuần này là thời điểm vận khí của Thìn khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Với những gì mà bản mệnh bỏ công sức ra theo đuổi, con giáp này sẽ thu được thành quả tương xứng. Nhờ được tài tinh chiếu mệnh nên đường tài lộc phát triển khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền.

Cuối tuần này, con giáp may mắn hoàn thành được nhiều mục tiêu đã đề ra trước đó, công thành danh toại, thảnh thơi hưởng phúc.

Cuối tuần này, con giáp may mắn hoàn thành được nhiều mục tiêu đã đề ra trước đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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