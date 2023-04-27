Tử vi chỉ rõ: Nhìn vào chiều dài các ngón chân, bạn sẽ biết tương lai hóa thành 'rồng phượng' hay nghèo khổ?

Người sở hữu tướng bàn chân này gọi là bàn chân ngọn lửa. Những người sở hữu đôi bàn chân này có khả năng nhìn xa trông rộng nhưng lại dễ bị người khác hiểu làm. Tuy nhiên bạn lại có khả năng trở thành nghệ sĩ hay vận động viên bởi khả năng ham mê thể thao và tính sáng tạo. Bên cạnh đó, bạn có thể làm nghề doanh nhân, công an bởi bạn đủ khéo léo, sự khôn ngoan để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình nhất định mọi chuyện sẽ thành công, đừng bao giờ nản chí trước những khó khăn.

Đây cũng là trường hợp hiếm thấy trong xem tướng qua ngón chân. Với những người có tướng ngón chân này thường tính cách rất kiên cường và vô cùng mạnh mẽ. Trong công việc họ luôn đưa ra nhiều góc độ để xem xét. Tính cách này ảnh hưởng mạnh đến lối sống của họ, họ sống luôn theo nguyên tắc nhất định và khá nghiêm khắc. Họ cũng rất rạch ròi trong mọi việc, công tư phân minh. Cũng chính sự cứng nhắc của bản thân khiến họ không có được những mối quan hệ trong cuộc sống.

Các ngón chân bằng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chiều dài các ngón giảm dần từ ngón cái tới ngón út

Kiểu bàn chân này thường có dáng vẻ tương đối mỏng và dài. Điều này là do thực tế rằng, các ngón chân ép nén vào nhau với ngón cái nhìn chung là ngón lớn nhất và các ngón khác giảm dần đều về kích thước. Những người sở hữu "bàn chân kéo dài" thường được đánh giá là đề cao sự riêng tư cũng như hay giữ kẽ. Ngoài ra, họ cũng có thể hay hấp tấp và hay thay đổi tâm tính đột ngột.

Kiểu bàn chân này thường có dáng vẻ tương đối mỏng và dài - Ảnh minh họa: Internet

Ngón cái dài nhất các ngón khác bằng nhau

Khi xem tướng ngón chân, nếu trên bàn chân, ngón cái dài nhất còn các ngón khác dài bằng nhau thì đây là tướng người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, là mẫu người hay lo lắng, bất an. Những người này thường có tính đa nghi nên họ không yên tâm giao việc của mình cho ai mà chuyện gì cũng ôm vào người, chẳng được nhẹ nhõm, thư thái bao giờ.

Ngón cái dài nhất còn các ngón khác dài bằng nhau thì đây là tướng người nhạy cảm, dễ bị tổn thương, là mẫu người hay lo lắng, bất an - Ảnh minh họa: Internet

Độ dài các ngón chân lên xuống đột ngột

Nếu có bàn chân như vậy, bạn chắc hẳn là người với tính phá cách bẩm sinh. Bạn không thích quy tắc, ràng buộc mà luôn tìm sự độc đáo, sáng tạo. Cũng vì tính cách này mà bạn làm nên những điều vĩ đại, hơn cả vạn người. Hãy học tính kiên trì, bền bỉ và xác định một một tiêu rõ ràng và bạn sẽ gặt hãi được những thành công mà cả thế giới ngưỡng mộ.

Nếu có bàn chân như vậy, bạn chắc hẳn là người với tính phá cách bẩm sinh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!