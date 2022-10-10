Tử vi buổi sáng ngày 11/10: 2 con giáp được Thần Tài chiếu cố, 1 con giáp được thần May Mắn nâng đỡ chạm vào vận may hiếm có, nhận ân sủng trời cao

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 10:28

Bạn có nằm trong 3 con giáp may mắn, phát tài phát lộc nhất trong buổi sáng ngày 11/10? Hãy cùng xem dưới viết dự đoán dưới đây nhé!

 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Họ luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình.

Tử vi buổi sáng ngày 11/10: 2 con giáp được Thần Tài chiếu cố, 1 con giáp được thần May Mắn nâng đỡ chạm vào vận may hiếm có, nhận ân sủng trời cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi sáng ngày này, sự nghiệp của Thìn sẽ thăng tiến thần tốc giúp con giáp này nghênh thần tài đón phú quý. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để vận may trời cho Thìn sẽ giàu sang vô đối, tiền chất chật nhà. Tuổi Thìn cũng được nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, tuổi Mão là một trong những con giáp may mắn vào buổi sáng. Bản mệnh có cát tinh chiếu mệnh nên vận trình tương đối ổn định, khó khăn chóng qua đi. Phương diện tài lộc có khởi sắc khá rõ, tiền bạc dồi dào. Con giáp này có sự nhanh nhạy với thời cuộc nên chuyện kiếm tiền không làm khó được bản mệnh. Tuy nhiên, vẫn có thể có vài chuyện xen ngang khiến bạn mất tập trung. Những lúc như vậy hãy nghĩ tới những thành quả đang chờ đợi mình ở phía trước và cố gắng nhiều hơn.

Tử vi buổi sáng ngày 11/10: 2 con giáp được Thần Tài chiếu cố, 1 con giáp được thần May Mắn nâng đỡ chạm vào vận may hiếm có, nhận ân sủng trời cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cát khí ở thời điểm này cũng tạo cơ hội để Mão thoát ra khỏi vùng an toàn và tỏa sáng. Bạn cần biết nắm bắt thời cơ nhanh nhạy hơn. Đừng quá lo lắng, được quý nhân che chở nên bạn làm gì cũng dễ gây hiệu ứng tốt, việc lớn dễ thành. Chuyện tình cảm cũng có nhiều cơ hội phát triển. Nếu còn độc thân bạn sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác ngọt ngào và lãng mạn như lúc ban đầu mới yêu.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người rất thông minh, chăm chỉ, chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Dường như họ là những con người "nghiện" công việc, dù thế nào cũng luôn muốn phấn đấu, nỗ lực hết sức để bản thân và những người mà họ yêu quý có được cuộc sống sung túc, đầy đủ nhất.

Tử vi buổi sáng ngày 11/10: 2 con giáp được Thần Tài chiếu cố, 1 con giáp được thần May Mắn nâng đỡ chạm vào vận may hiếm có, nhận ân sủng trời cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng ngày 11/10 nhiều người tuổi Dần cảm thấy dù họ đã bỏ ra nhiều tâm sức, tuy nhiên sự nghiệp không phát triển rực rỡ như họ mong muốn. Tuy nhiên, người tuổi Dần không cần lo lắng, vì vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản thân họ còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Đặc biệt, đây là thời điểm "đỏ" nhất, người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Đặc biệt, trong 3 ngày này tài lộc của những con giáp dưới đây được cho là sẽ vô cùng phát đạt. Hãy xem bạn có thuộc 1 trong 3 con giáp may mắn này không nhé.

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