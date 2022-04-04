Tử vi 9 ngày tới (5/4-13/4), Chính Ấn che chở, những con giáp sau trở thành 'cỗ máy kiếm tiền, tài lộc 'đổ ào ào' về túi, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 02:03

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ trở thành 'cỗ máy kiếm tiền, tài lộc 'đổ ào ào' về túi, sự nghiệp phát triển vượt bậc trong 9 ngày tới.

Tuổi Mão

Trong 9 ngày tới, phương diện công việc của con giáp may mắn này phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch khi được Chính Ấn che chở. Do đó, bạn nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình. Bạn cũng có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Đồng thời, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của các mối quan hệ và có thể nhận ra vận may của mình càng sớm càng tốt, mức thu nhập không thấp và chất lượng cuộc sống không bị giảm sút. Bước vào thời gian này, bạn sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

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Người tuổi Mão kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp trong 9 ngày tới. Bạn ngày một thăng hoa, thành công trong sự nghiệp. Tài vận cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, con giáp tuy không thể phất lên giàu sang nhưng cũng có được cuộc sống dư dả, chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận trình tình cảm của bạn sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

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Người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều vận đỏ trong sự nghiệp trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ có dấu hiệu chuyển biến nếu người làm công ăn lương mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều điều lợi. Thu nhập tăng lên đáng kể khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn.

Đối với vận trình tình cảm, các cặp đôi, đối phương đang có ý định dành cho bạn nhiều điều bất ngờ và lãng mạn. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để cả hai có thể "hâm nóng tình cảm" với nhau. Người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen.

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Người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư cũng gặp được nhiều điều lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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