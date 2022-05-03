Tử vi 9 ngày tới (4/5-12/5), những con giáp sau 'dang tay đón thần Tài', vận may bủa vây, liên tục đón tin vui tới tấp

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 06:47

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'dang tay đón thần Tài', vận may bủa vây, liên tục đón tin vui tới tấp trong 9 ngày tới.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ mở rộng vòng tròn mối quan hệ của mình trong 9 ngày tới. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm được những cơ hội làm ăn, hợp tác, thậm chí là còn gặp được những người giàu kinh nghiệm và được họ truyền cho nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.

con giap may man
Người tuổi Tý có thể tìm kiếm được những cơ hội làm ăn, hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa và thịnh vượng hơn trong 5 ngày tới. Càng làm việc, bạn càng được nạp nhiều năng lượng tích cực, giúp bạn ngày càng thành công và vươn xa hơn.

Ngoài ra, mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Tình cảm lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc nhạt là điều bạn đã có sự chuẩn bị. Miễn là cả hai đều hướng về nhau thì không có gì phải lo lắng cả.

 

con giap may man 1
Người tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tỏa sáng, sự nghiệp vốn vững chắc nay càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày tới. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, bạn sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.

Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

 

con giap may man 2
Người tuổi Dậu làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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