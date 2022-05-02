Đồng hồ điểm đúng 12h ngày 3/5, Thần Tài nâng đỡ, những con giáp sau như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 14:33

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'cá gặp nước', tiền bạc tăng lên vù vù, giàu sang phú quý bất ngờ vào đúng 12h ngày 3/5.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều phước lành trời ban trong 5 ngày tới. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ được quý nhân phù trợ. Do đó, bạn chỉ cần vững tâm, bình tĩnh nắm cơ hội thì cuộc sống vinh hoa phú quý chắc chắn sẽ nằm trọn trong tay.

Đồng thời, sau mỗi lần vấp ngã, bạn đều tìm được cơ hội để nâng tầm cuộc sống. Cuộc sống của bạn càng rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào.

con giap may man
Người tuổi Mùi sẽ nhận được nhiều phước lành trời ban trong 5 ngày tới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân dìu dắt nên sự nghiệp bùng nổ và khởi sắc rất nhiều. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn ngày càng thăng hoa.

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. 

 

con giap may man 1
Người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân dìu dắt nên sự nghiệp bùng nổ và khởi sắc rất nhiều - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp trong 3 ngay nữa. Nhờ vận may đang lội ngược dòng, bạn có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ thần tài chiếu cố.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, bạnnên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Bạn càng trong những hoàn cảnh khó khăn họ lại càng dễ dàng có thành công rực rỡ.

con giap may man 2
Người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang tháng 4 âm lịch, đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn trời cho, những con giáp 'xoè tay hứng vàng', dễ dàng kiếm bộn tiền, sung túc bất ngờ

Bước sang tháng 4 âm lịch, đẩy lùi xui xẻo, đón may mắn trời cho, những con giáp 'xoè tay hứng vàng', dễ dàng kiếm bộn tiền, sung túc bất ngờ

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây "xoè tay hứng vàng", dễ dàng kiếm bộn tiền, sung túc bất ngờ ngay khi bước sang tháng 4 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng