Tử vi 9 ngày tới (3/8-11/8), Thiên Tài ghé thăm, Cát Tinh bổ trợ, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công việc làm gì cũng phất, tiền tài đều phất phát viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 07:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như "hổ mọc thêm cánh", công việc làm gì cũng phất, tiền tài đều phất phát viên mãn trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần với thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua đang được cấp trên đánh giá rất cao. Con giáp này có thể nhận được sự khen thưởng bằng cả vật chất lẫn tinh thần của lãnh đạo trong 9 ngày tới. Do đó, bạn hãy tự tin hơn nữa để phát huy điểm mạnh của mình.

Con giáp may mắn này cũng đón nhận một ngày tình cảm hài hòa, đôi lứa hóa giải hết mọi hiểu lầm trước đó và càng thêm yêu thương, trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp cũng có những bước tiến thuận lợi. Con giáp này là người biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự thông minh và khéo léo của mình.

Tử vi 9 ngày tới (3/8-11/8), Thiên Tài ghé thăm, Cát Tinh bổ trợ, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công việc làm gì cũng phất, tiền tài đều phất phát viên mãn - Ảnh 1
Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Dần với thái độ nghiêm túc và nỗ lực đóng góp cho tập thể trong thời gian qua đang được cấp trên đánh giá rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 9 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cơ hội đến thuận lợi như vậy cũng kèm theo không ít rủi ro tiềm ẩn. Bản mệnh tốt nhất phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, đừng vội quyết định điều gì khi chưa nắm chắc kết quả, nhất là các lĩnh vực đầu tư tiền bạc.

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh. Đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình, vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai.

Tử vi 9 ngày tới (3/8-11/8), Thiên Tài ghé thăm, Cát Tinh bổ trợ, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công việc làm gì cũng phất, tiền tài đều phất phát viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ được trao nhiều cơ hội để kiếm tiền thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công dnah sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ tiến triển tốt đẹp, giúp con giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước thời hạn đặt ra. Đây là quả là tin mừng sau những tháng ngày đau đầu, mất ăn mất ngủ vì lo lắng giải quyết hàng loạt vấn đề tồn đọng trước đó.

Thậm chí, 9 ngày tới, bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân và sẽ được dẫn dắt phát triển thuận lợi. Chính Tài nhập cục, người tuổi Tuất vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Nhưng nếu muốn tài chính dư dả hơn, con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể hoặc nghĩ đến việc kinh doanh nho nhỏ.

Tử vi 9 ngày tới (3/8-11/8), Thiên Tài ghé thăm, Cát Tinh bổ trợ, 3 con giáp như 'hổ mọc thêm cánh', công việc làm gì cũng phất, tiền tài đều phất phát viên mãn - Ảnh 3
Vận trình công dnah sự nghiệp của tuổi Tuất sẽ tiến triển tốt đẹp, giúp con giáp này dễ dàng hoàn thành các dự án trước thời hạn đặt ra - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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