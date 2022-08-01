Lễ Thất Tịch cận kề, ngày 7/7 âm lịch, Phật Bà hạ thế phù hộ cho 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "đạp trúng rương vàng", sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ cận kề ngày 7/7 âm lịch.
- Liên tiếp từ ngày 2/8 đến ngày 10/8, Phật Bà hiển linh 'biến nguy thành an', 3 con giáp 'rơi vào hố vàng', càng lúc càng giàu, nửa đời sau không lo thiếu tiền
- Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (2/8/2022), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', sự nghiệp 'gặt hái được quả ngọt', tài lộc tăng tiến từng ngày
Tuổi Dần
Ngày 7/7 âm lịch cận kè, đường sự nghiệp của người tuổi Dần rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.
Ngoài ra, tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì con giáp may mắn này có cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho người tuổi Dần không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít.
Tuổi Thìn
Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực vào thời gian tới. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình. Về phương diện tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn.
Về phương diện tình cảm, con giáp may mắn này luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.
Tuổi Mùi
Nhờ có Tam Hợp phù trợ, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ có những bước phát triển rất thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa. Đây là thời điểm rất thích hợp để con giáp này tiến hành các kế hoạch kí kết hợp đồng nhằm thu về nguồn lợi dồi dào.
Vận trình tình cảm khởi sắc, bạn và đối phương hài hòa về mặt tính cách, biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có lẽ cần bỏ nhiều thời gian hơn để tìm kiếm một nửa cho mình. Dù đã bỏ bớt nhiều tiêu chuẩn nhưng dường như xung quanh có quá ít người có thể đáp ứng nổi những điều đó.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.