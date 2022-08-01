Lễ Thất Tịch cận kề, ngày 7/7 âm lịch, Phật Bà hạ thế phù hộ cho 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tuổi Dần

Ngày 7/7 âm lịch cận kè, đường sự nghiệp của người tuổi Dần rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.



Ngoài ra, tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì con giáp may mắn này có cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho người tuổi Dần không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít.

Đường sự nghiệp của người tuổi Dần rất hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn có những chuyển biến tích cực vào thời gian tới. Dù con giáp này gặp chút trục trặc nhưng có vẫn có người giúp đỡ kịp thời, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có người hỗ trợ, bản mệnh vẫn phải dựa vào khả năng của chính mình. Về phương diện tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh bàn bạc, gặp gỡ khách hàng ký kết hợp đồng hợp tác làm ăn.