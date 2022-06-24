Tử vi 9 ngày tới (25/6-3/7), trời sinh số sướng, những con giáp 'tiền nhiều như nắng hạ', lộc tràn về tận cửa, vàng bạc tích đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 19:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền nhiều như nắng hạ", lộc tràn về tận cửa, vàng bạc tích đầy nhà trong 9 ngày tới.

Tuổi Mão

Đúng 9 ngày tới, người tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, công việc, quý nhân, phú quý tìm đến, có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, tuy có những áp lực nhưng đừng để bị cản trở, dũng cảm tiến về phía trước, cứ vui vẻ đừng mất bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng, ví tiền rủng rỉnh, nhớ đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến vận may.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng rất tốt lành. Bạn nên dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Bạn nên nhớ bạn công việc có thể làm cả đời, nhưng những giá trị tinh thần và tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ không bao giờ lấy lại được nếu đánh mất.

Tử vi 9 ngày tới (25/6-3/7), trời sinh số sướng, những con giáp 'tiền nhiều như nắng hạ', lộc tràn về tận cửa, vàng bạc tích đầy nhà - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, công việc, quý nhân, phú quý tìm đến, có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cát tinh Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong đường sự nghiệp vào thời gian tới. Nhiều bạn học sinh đang nỗ lực ôn thi thời gian tới có nhiều tin vui. Người đi làm có tinh thần trách nhiệm với công việc, dù là nhưng cũng không quên quan tâm đến công việc của mình.

Mối quan hệ tình cảm của người độc thân đang có dấu hiệu phát triển lên trên mức bạn bè. Nếu cảm thấy bối rối bạn có thể tham khảo ý kiến của người thân, họ có thể định hướng lối đi cho bạn để có thể nhận được tình cảm chân thành, sáng suốt nhất.

Tử vi 9 ngày tới (25/6-3/7), trời sinh số sướng, những con giáp 'tiền nhiều như nắng hạ', lộc tràn về tận cửa, vàng bạc tích đầy nhà - Ảnh 2
Cát tinh Chính Quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn trong khoảng thời gian này của người tuổi Hợi nằm nhiều nhất ở sự nghiệp do Chính Tài độ mệnh, nhất là những người có nghề tay trái hoặc làm việc tự do. Cứ nỗ lực đi, thời gian kể từ giờ đến cuối năm bạn sẽ được đền đáp, mùa màng bội thu, kinh doanh thì có lộc. Nhờ thế mà tinh thần của bạn cũng được cải thiện, nhiều người có cơ hội thăng tiến.

Thủy sinh Mộc giúp không khí gia đình luôn đầm ấm và hòa hợp, giúp mọi người quây quần bên nhau sau thời gian bận rộn trước đó. Bên cạnh đó, gia đình chính là điểm tựa giúp bạn có thêm động lực.

Tử vi 9 ngày tới (25/6-3/7), trời sinh số sướng, những con giáp 'tiền nhiều như nắng hạ', lộc tràn về tận cửa, vàng bạc tích đầy nhà - Ảnh 3
May mắn trong khoảng thời gian này của người tuổi Hợi nằm nhiều nhất ở sự nghiệp do Chính Tài độ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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