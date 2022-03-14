Tử vi 9 ngày tới (15/3 - 23/3): Cát Tinh mang tài lộc đến, 3 con giáp may mắn hưởng trọn đặc ân, vang danh sự nghiệp, tiền của trong nhà nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 18:10

Tử vi 9 ngày tới (15/3 - 23/3), 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài lộc vượng phát, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 9 ngày tới làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Con giáp có thể bắt tay vào tiến hành các dự định, kế hoạch từ trước vì sẽ mang đến nhiều thành công bất ngờ. Bên cạnh đó, nhờ có cát tinh nâng đỡ bản mệnh gặp dữ hóa lành, dù gặp khó khăn gì cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Chuyện tình cảm của Tý có nhiều bước chuyển biến tích cực. Tý nếu là người độc thân sẽ tìm được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận của nhà. Còn nếu đã lập gia đình thì bản mệnh sẽ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Tý trong 9 ngày tới làm gì cũng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 9 ngày tới có nhiều biến đổi đáng kể trên con đường công danh, sự nghiệp. Bản mệnh có được sự hậu thuẫn của cấp trên nên có thể tự do thể hiện sự sáng tạo của mình, đưa ra các ý kiến cải cách mới trong công việc. Thìn nhận được sự tin tưởng của mọi người, tiến từng bước trên con đường trải đầy nhung lụa.

Chuyện tình cảm của con giáp thay đổi bất ngờ. Bạn và người ấy dần tìm được tiếng nói chung, mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Cặp đôi biết trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn.

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Người tuổi Thìn trong 9 ngày tới có nhiều biến đổi đáng kể trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới vận trình chuyển đổi đáng kinh ngạc. Con giáp được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Đây là lúc thích hợp để con giáp thực hiện những dự định còn dang dở hay làm những điều mới mẻ mà trước nay chưa từng thử. Đừng chần chừ nữa, Ngọ sẽ có bước chuyển mình tích ngoạn mục trong tương lai.

Tình hình sức khỏe của con giáp không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, con giáp may mắn này cũng không nên chủ quan mà hãy duy trì những thói quen tốt cùng lối sống khoa học để có thể chinh phục những thử thách trong tương lai.

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Người tuổi Ngọ trong 9 ngày tới vận trình chuyển đổi đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi vận may thăng hoa, đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, Dậu vận trình hẩm hiu, tiểu nhân rắp tâm hãm hại

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Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 14/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Mùi sự nghiệp thăng hoa, tích lũy được nhiều tiền của. Trong khi đó, người tuổi Dậu vận trình đen đủi, tài lộc thất thoát do tiểu nhân mưu hại.

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