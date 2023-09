Thần Phật phù hộ, Cát Tinh chiếu cố, 3 con giáp bước vào thời kỳ ĐẠI PHÚC, tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, HỶ SỰ liên tiếp tìm đến trong Quý 2

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong Quý 2 phúc khí ngút trời, làm ăn phát đạt. Nếu là người kinh doanh, buôn bán, con giáp thuận lợi mở rộng thị trường phát triển, thu nhập gia tăng không ngừng. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm được cách khắc phục được những điểm bất hợp lý trong quá trình làm việc, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp may mắn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ do người quen biếu tặng hay do may mắn trúng thưởng nên hãy sử dụng chúng thật tốt nhé.

Người tuổi Dần trong quý 2 phúc khí ngút trời, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong Quý 2 đón nhận nhiều hỷ sự. Công việc dù có khó khăn gì cũng nhanh chóng được con giáp giải quyết. Đó chính là lý do mà cấp trên tín nhiệm và giao cho bạn những trọng trách quan trọng mà một khi thành công thì nhất định sẽ được thăng quan tiến chức. Con giáp không cần lo lắng quá nhiều về mặt tài chính. Mão có thể chi khá nhiều tiền trong thời gian này cho các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, điều này bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được và sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp về sau.