Thần Phật phù hộ, Cát Tinh chiếu cố, 3 con giáp bước vào thời kỳ ĐẠI PHÚC, tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, HỶ SỰ liên tiếp tìm đến trong Quý 2

Trong Quý 2, 3 con giáp may mắn được trời ban phúc, tiền của dồi dào, vận trình rực sáng, chạm đến đỉnh cao danh vọng.
- Tử vi 3 ngày tới (15/3 - 17/3), xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp vận trình vượng phát không ngờ, tài lộc rực rỡ, phúc khí vây quanh, tha hồ gom tiền gánh bạc về nhà
- Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 14/3/2022, ấn đường u tối, 3 con giáp chịu đủ mọi tai ương, xui xẻo đủ đường, tài lộc lẫn công danh đều tan lùi khó lòng tháo gỡ
Tuổi Dần
Người tuổi Dần trong Quý 2 phúc khí ngút trời, làm ăn phát đạt. Nếu là người kinh doanh, buôn bán, con giáp thuận lợi mở rộng thị trường phát triển, thu nhập gia tăng không ngừng. Còn nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh tìm được cách khắc phục được những điểm bất hợp lý trong quá trình làm việc, nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp may mắn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ do người quen biếu tặng hay do may mắn trúng thưởng nên hãy sử dụng chúng thật tốt nhé.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão trong Quý 2 đón nhận nhiều hỷ sự. Công việc dù có khó khăn gì cũng nhanh chóng được con giáp giải quyết. Đó chính là lý do mà cấp trên tín nhiệm và giao cho bạn những trọng trách quan trọng mà một khi thành công thì nhất định sẽ được thăng quan tiến chức. Con giáp không cần lo lắng quá nhiều về mặt tài chính. Mão có thể chi khá nhiều tiền trong thời gian này cho các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, điều này bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được và sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp về sau.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân trong Quý 2 vận trình thăng tiến bất chấp. Thân đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân từ những lần thất bại trước đó nên con giáp có đủ tự tin để giải quyết mọi khó khăn đến bất ngờ. Những sáng kiến của bạn trong giai đoạn này có thể giúp tập thể đi lên và đạt được những thành công vang dội. Ngoài ra, phúc khí của bạn đang rất vượng, Thân khả năng cao sẽ thắng lớn hoặc kiếm được món lời to nhờ vào những trò may rủi. Vận trình đang lên, con giáp may mắn này làm gì cũng thành công.
* Bài viết chỉ mang tính minh họa.