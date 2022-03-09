Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3), nghênh đón lộc trời, 3 con giáp ăn nên làm ra, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 13:00

Tử vi 8 ngày tới (10/3 - 17/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp hưng thịnh, tài lộc dồi dào, ước gì được nấy.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình thăng hoa, công danh phát đạt. Thần Tài che chở, mang đến cho con giáp nhiều cơ hội để thăng tiến. Nếu bản mệnh biết tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng thêm kỹ năng chuyên môn thì sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong công việc sắp tới. Ngoài ra, con giáp cũng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ trong thời gian này vì sẽ có được thành công ngoài sức tưởng tượng.

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Tuổi Mùi trong 8 ngày tới vận trình thăng hoa, công danh phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 8 ngày tới nhận nhiều phước lộc. Con giáp có nhiều ưu thế trong công việc, được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ có được thành quả xứng đáng. Tài lộc dồi dào, con giáp có của ăn của để. không lo thiếu hụt tiền nong. Bên cạnh đó, con giáp cũng có những mối quan hệ xã hội vô cùng tốt đẹp. Những người bạn gặp trong giai đoạn này có thể là quý nhân giúp đỡ cho bước đường tiến thân của bạn sau này.

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Người tuổi Ngọ trong 8 ngày tới nhận nhiều phước lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ trong 8 ngày tới diễn ra thuận lợi. Nếu là người kinh doanh, buôn bán, các kế hoạch dần đi vào quỹ đạo, Tỵ chỉ cần "ngồi chơi xơi nước", chờ tiền chảy vào túi. Trong trường hợp Tỵ là người làm công ăn lương thì con giáp may mắn tìm được hướng đi mới cho bản thân mình, có thể là môi trường mới hay vị trí mới nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết.

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Vận trình của người tuổi Tỵ trong 8 ngày tới diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính minh họa.

 

 

Vào 10h ngày 10/3, tai qua nạn khỏi, 3 con giáp củng cố địa vị, sự nghiệp thăng hạng, tài lộc lên hương, hưởng trọn vinh hoa, ân sủng từ trời đất

Vào 10h ngày 10/3, tai qua nạn khỏi, 3 con giáp củng cố địa vị, sự nghiệp thăng hạng, tài lộc lên hương, hưởng trọn vinh hoa, ân sủng từ trời đất

Vào 10h ngày 10/3, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, tài lộc phất lên , sống đời giàu sang, không lo không nghĩ.

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