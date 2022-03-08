Tử vi 6 ngày tới (9/3 - 14/3), Thần Tài chỉ chỗ cất kho vàng, 3 con giáp vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng, công danh phát đạt, sống đời giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 00:35

Tử vi 6 ngày tới (9/3 - 14/3), 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, tài lộc đầy nhà, vận trình thông thuận.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới tài lộc thăng hoa, công danh phát triển. Dưới sự nâng đỡ của quý nhân, con giáp làm gì cũng thành công mỹ mãn. Bản mệnh có thể an tâm thể hiện tài năng của mình và thuận lợi tiến lên những vị trí cao hơn. Con giáp không cần lo nghĩ chuyện tiền bạc, khoản tiền từ những thành công trước đó mang đến cho Dậu một cuộc sống ổn định.

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Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới tài lộc thăng hoa, công danh phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 6 ngày tới vận trình có nhiều chuyển đổi. Vào thời gian này, con giáp trở nên hào hứng, nhiệt tình xây dựng mối quan hệ với mọi người. Nhiều cơ hội làm ăn tốt sẽ tìm đến, Thìn hãy cố nắm thật chắc nhé. Bên cạnh đó, con giáp cũng nên kiên định với những quyết định của mình. Người có chủ kiến và quyết đi đến cùng với nó bất chấp rủi ro sẽ nhận về thành quả xứng đáng.

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Người tuổi Thìn trong 6 ngày tới vận trình có nhiều chuyển đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công của người tuổi Thân trong 6 ngày tới thăng tiến không ngừng. Mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề khó khăn nhưng dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp may mắn đều có thể vượt qua mọi cản trở một cách ngoạn mục. Tài lộc của con giáp dồi dào. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo cho người tuổi này như khoảng thời gian trước nhờ khoản thu nhập ổn định.

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Vận trình công của người tuổi Thân trong 6 ngày tới thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 10h ngày 9/3, tinh tú soi chiếu, Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp vận trình khai thông, công danh khởi phát, tiền tài - tình cảm vẹn cả đôi đường

Đúng 10h ngày 9/3, tinh tú soi chiếu, Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp vận trình khai thông, công danh khởi phát, tiền tài - tình cảm vẹn cả đôi đường

Đúng 10h ngày 9/3, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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