Đúng 10h ngày 9/3, tinh tú soi chiếu, Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp vận trình khai thông, công danh khởi phát, tiền tài - tình cảm vẹn cả đôi đường

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 19:10

Đúng 10h ngày 9/3, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vận trình hanh thông, tài lộc dư dả kể từ 10h ngày 9/3. Công việc của con giáp diễn ra vô cùng thuận lợi. Được hưởng may mắn từ ơn trên, bản mệnh thuận lợi chuyển đổi công việc, mở rộng quy mô làm ăn. Tuy có thể ở một vài trường hợp, việc khởi đầu có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần con giáp cố gắng, quyết tâm không bỏ cuộc thì nhất định sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Chuyện tình cảm được cải thiện rõ rệt. Cặp đôi ngày càng trở nên mặn nồng sau khi đã làm rõ các mâu thuẫn trước đó. Người độc thân tìm thấy nhân duyên của đời mình.

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Người tuổi Dậu vận trình hanh thông, tài lộc dư dả kể từ 10h ngày 9/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 10h ngày 9/3, công việc của tuổi Tý trở nên dễ dàng. Con giáp may mắn này luôn có chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc xảy ra nên hầu như không có gì làm khó được bạn. Tình hình tài chính của con giáp trong thời gian này khá rực rỡ. Con giáp ngoài làm ăn thuận lợi còn được người khác cho tiền. Tý tích lũy được một số vốn đáng kể. Con giáp có thể suy nghĩ đến việc thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Sức khỏe của con giáp không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Tý cũng chú ý chăm tập luyện, không nên ngồi quá lâu 1 chỗ hay thức khuya nhiều sẽ ảnh hưởng đến không tốt đến cơ thể.

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Trong 10h ngày 9/3, công việc của tuổi Tý trở nên dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vào đúng 10h ngày 9/3 nhận muôn vàng tài lộc. Nhờ có cát tinh soi sáng mà con giáp sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Công việc bận rộn khiến con giáp không kịp nghỉ ngơi nhưng rất may mọi thứ đều mang lại kết quả tốt. Chỉ cần cố gắng vượt qua giai đoạn này, khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì con giáp chỉ việc ngồi không đếm tiền, tận hưởng cuộc sống.

Con giáp có tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Nếu đang để ý một ai đó, con giáp đừng ngại nó rõ lòng mình vì không biết chừng đối phương cũng có cùng suy nghĩ với bạn.

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Người tuổi Ngọ vào đúng 10h ngày 9/3 nhận muôn vàng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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