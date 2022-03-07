Từ ngày 8/3 đến ngày 15/3, Thần Tài mang tiền đến, 3 con giáp sống đời giàu sang, làm ăn thuận lợi, vận mệnh thăng tiến ngút trời, liên tiếp đón nhận tin vui danh vọng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 12:30

Từ ngày 8/3 đến ngày 15/3, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ ngày 8/3 đến ngày 10/3 vận trình hanh thông, nhận nhiều tài lộc. Quý nhân phù trợ tận tình giúp con giáp không cần tốn nhiều công sức mà vẫn thực hiện được các dự định trước đó. Ngoài ra, những mối quan hệ xã giao tốt đẹp mang đến cho bạn không ít cơ hội để phát triển bản thân. Nếu có thể nhanh tay nắm bắt thì chắc hẳn thành công sẽ sớm đến với bạn thôi. 

Được tình cảm có nhiều điểm sáng, người độc thân khá nhiều mối nhân duyên tốt. Các cặp đôi ít cãi vã, tình cảm vợ chồng cũng trở nên khắng khít hơn.

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Người tuổi Dậu từ ngày 8/3 đến ngày 10/3 vận trình hanh thông, nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn từ ngày 8/3 đến ngày 10/3 diễn ra vô cùng thuận lợi. Các ý tưởng sáng tạo của con giáp may mắn này được đánh giá cao hơn. Bản mệnh đang dần khẳng định được năng lực của bản thân. Bạn tích cực chủ động nâng cao giá trị của chính mình, cơ hội thăng tiến cũng đang dần mở ra trước mắt. 

Thần Tài mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp, có thể là tiền lương từ việc làm thêm của bản mệnh hoặc nhận được tiền hỗ trợ, tiền trả nợ từ ai đó.

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Công việc của người tuổi Thìn từ ngày 8/3 đến ngày 10/3 diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày 8/3 đến ngày 10/3, vận trình của người tuổi Mùi không gì ngăn trở nỗi. Chính Quan sẽ đem tới cho bản mệnh nguồn năng lượng dồi dào và đạt được những thành tích đáng nể, nếu biết tận dụng thời cơ, con giáp sẽ có nhiều bước tiến lớn trong tương lai.

Mùi cũng nên tích cực hành thiện tích đức. Tài lộc của con giáp đến từ những công đức trước đó mà con giáp có được. Cho đi càng nhiều, con giáp càng nhận lại nhiều điều tốt lành.

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Từ ngày 8/3 đến ngày 10/3, vận trình của người tuổi Mùi không gì ngăn trở nỗi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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