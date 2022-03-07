Từ đây đến ngày 10/3, tài lộc sum suê, làm ăn phát đạt, 3 con giáp gặp được quý nhân phù trợ, thuận lợi vượt qua khó khăn, chiếm trọn tiền tài, danh vọng trong thiên hạ

Tuổi Thân

Người tuổi Thân từ đây tới ngày 10/3 được ban phát nhiều may mắn. Sự nghiệp đại cát đại lợi, con giáp gặp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, thuận lợi chạm đến thành công vang dội. Con giáp nên tranh thủ thời cơ này để làm đầy túi tiền bởi không phải lúc nào cơ hội như vậy cũng xuất hiện. Vận trình đang lên, Thân sẽ có những bước tiến xa trong sự nghiệp và cuộc sống nếu biết tinh ý nhận ra những dấu hiệu do ơn trên chỉ bảo.

Người tuổi Thân từ đây tới ngày 10/3 được ban phát nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận tài lộc của người tuổi Dần trong thời gian này khá thuận lợi. Công sức của con giáp bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân mình, đưa ra những quyết định mang tính trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn con giáp may mắn này có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn.