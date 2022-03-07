Từ đây đến ngày 10/3, tài lộc sum suê, làm ăn phát đạt, 3 con giáp gặp được quý nhân phù trợ, thuận lợi vượt qua khó khăn, chiếm trọn tiền tài, danh vọng trong thiên hạ

Từ đây đến ngày 10/3, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, tiền tài dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.
- Vào đúng 12h ngày 7/3, Tam Hội ghé thăm nâng đỡ vận mệnh, 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang, hiện thực hóa những dự định tưởng chừng không thể
- Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 7/3/2022, vận trình ảm đạm, tài khí tiêu tan, 3 con giáp lâm vào khốn khó, sự nghiệp chênh vênh, tiểu nhân bày kế hãm hại, khó thoát tai ương
Tuổi Thân
Người tuổi Thân từ đây tới ngày 10/3 được ban phát nhiều may mắn. Sự nghiệp đại cát đại lợi, con giáp gặp nhiều tin vui về tiền nong, có thể là ký được hợp đồng mới, thuận lợi chạm đến thành công vang dội. Con giáp nên tranh thủ thời cơ này để làm đầy túi tiền bởi không phải lúc nào cơ hội như vậy cũng xuất hiện. Vận trình đang lên, Thân sẽ có những bước tiến xa trong sự nghiệp và cuộc sống nếu biết tinh ý nhận ra những dấu hiệu do ơn trên chỉ bảo.
Tuổi Dần
Vận tài lộc của người tuổi Dần trong thời gian này khá thuận lợi. Công sức của con giáp bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Bản mệnh ngày càng tin tưởng vào bản thân mình, đưa ra những quyết định mang tính trọng yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, miễn con giáp may mắn này có thể kiểm soát được thói quen chi tiêu của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn là yếu tố cản trở bạn.
Tuổi Tỵ
Người tuổi Tỵ từ đây tới ngày 10/3 vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận. Con giáp được trời ban cát khí nên làm làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đón nhận nhiều tin tốt lành trong sự nghiệp, tiền bạc. Ngoài ra, con giáp còn kiếm được một khoản tiền bất ngờ nhờ vào nghề tay trái của mình. Vận may đột nhiên kéo tới khiến những công việc phụ bất ngờ phát đạt, Tỵ sống đời phủ phê. Tuy nhiên, con giáp cũng không nên "ngủ quên trong chiến thắng" mà để lỡ việc lớn.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.