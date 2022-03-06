Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 7/3/2022, vận trình ảm đạm, tài khí tiêu tan, 3 con giáp lâm vào khốn khó, sự nghiệp chênh vênh, tiểu nhân bày kế hãm hại, khó thoát tai ương

Tâm linh - Tử vi 06/03/2022 12:30

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Hai ngày 7/3/2022, 3 con giáp xui xẻo chịu nhiều thị phi, gánh đủ tai tiếng, làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần.

Tuổi Dần

Trong thứ Hai, người tuổi Dần gặp phải nhiều xui rủi. Qua những thành công trước đó, tiểu nhân ghen ghét đang rình rập hãm hại bạn. Nhiều vấn đề nảy sinh khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành khiến cho bản mệnh xoay sở không kịp, khả năng sai sót, thất bại là rất cao.

Chuyện tình cảm kém sắc. Đôi lứa yêu nhau lại bị xa cách vì sự tác động của hoàn cảnh, của quan điểm sống khác biệt.

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Trong thứ Hai, người tuổi Dần gặp phải nhiều xui rủi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhiều phiền phức tìm đến người tuổi Mão trong thứ Hai. Công việc của con giáp gặp nhiều rủi ro khi liên tục thua lỗ. Con giáp dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Vì vậy, Mão nên cố gắng điều chỉnh mình trong các mối quan hệ xã giao, tránh thân thiết hay đề phòng quá mức.

Sức khỏe của con giáp xui xẻo này không được tốt. Con giáp nên chú ý điều chỉnh lối sống, hạn chế thức khuya, chăm vận động để tránh bệnh tật.

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Nhiều phiền phức tìm đến người tuổi Mão trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp nhiều trắc trở. Tính nóng nảy dễ đẩy bạn vào cảnh đối đầu với người làm lãnh đạo. Con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để sự thiếu suy nghĩ của bản thân gây hối tiếc về sau.

Tình cảm của con giáp gặp nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Thay vì than trách hay chỉ trích đối phương thì con giáp này nên học cách lắng nghe, sẻ chia và cảm thông nhiều hơn.

con giap xui xeo 3
Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ gặp nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ manh tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận may ngút ngàn,Thần Tài báo hỷ, Hợi vận trình ảm đạm, tiểu nhân đeo bám

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận may ngút ngàn,Thần Tài báo hỷ, Hợi vận trình ảm đạm, tiểu nhân đeo bám

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Thìn tài lộc hanh thông, nhận nhiều hỷ sự. Trong khi đó, người tuổi Hợi tiểu nhân đeo bám, gặp nhiều chuyện xui.

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