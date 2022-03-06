Dát vàng đầy người, 3 con giáp may mắn trong 2 tuần tới muốn gì được nấy, vận trình bay cao, công danh thăng tiến, tiền tài đổ về không chỗ chứa

Tâm linh - Tử vi 06/03/2022 00:00

Trong 2 tuần tới, 3 con giáp may mắn tài lộc sum xêu, sự nghiệp thăng tiến, vận trình có những chuyển biến vô cùng tích cực.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vận trình hanh thông trong 2 tuần tới. Đón nhận tin vui về tài lộc, con giáp này dễ gặp vận may trên trời rơi xuống như thắng lớn trong các trò chơi may rủi hay được ai đó dân tiền biếu bạc. Công việc của Mão cũng có nhiều thuận lợi. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều chức vụ quan trọng, tự tin thể hiện tài năng của mình.

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Người tuổi Mão vận trình hanh thông trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thái độ tích cực của người tuổi Thìn trong 2 tuần tới giúp con giáp may mắn này phối hợp tốt với những người khác, mang thành công vang dội. Tuy đây không phải là chiến công của bạn nhưng rõ ràng Thìn đã cống hiến 1 phần không nhỏ. Tài chính của con giáp đang làm rất tốt. Bạn biết cách để thu lợi cho mình, ngay cả khi thương lượng với ai đó, bản năng của bạn sẽ tự mách bảo khi bạn vô tình đầu tư sai vào một cái gì đó.

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Con giáp may mắn này phối hợp tốt với những người khác, mang thành công vang dội. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 2 tuần tới, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, công danh viên mãn. Công danh sự nghiệp có điểm sáng. Con giáp này không từ bỏ khi gặp khó khăn, thậm chí càng thêm quyết tâm để vượt qua, thu được thành công mỹ mãn. Dự đoán, con giáp sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục trong thời gian tới. Bản mệnh gặp được quý nhân phù trợ, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp và có được cuộc sống giàu sang, phú quý. 

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Trong 2 tuần tới, người tuổi Tỵ phúc vận hanh thông, công danh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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