Cháy tiệm nhang đèn 3 tầng tại trung tâm TP Cần Thơ: Khói lửa bùng lên dữ dội kèm theo tiếng nổ

Chiều 29/6, lãnh đạo huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết Công an xã An Mỹ đã phối hợp với Công an tỉnh này bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của ông C.K.T. (SN 1956, quốc tịch Malaysia).