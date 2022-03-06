Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vận may ngút ngàn,Thần Tài báo hỷ, Hợi vận trình ảm đạm, tiểu nhân đeo bám

Sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra vô cùng thuận lợi trong thứ Hai. Con giáp có được những cơ hội tốt để khẳng định năng lực cá nhân của mình. Cấp trên giao thêm cho con giáp này những trọng trách mới và không có điều gì có thể cản trở bản mệnh hoàn thành chúng. Đây được xem là dấu hiệu tốt chứng tỏ bạn đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường công danh rực rỡ của mình ở tương lai.

Xem tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Thần Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Sửu trong thứ Hai. Đây là ngày bạn được tận hưởng thành quả nếu đã chăm chỉ dành thời gian cho các công việc làm thêm suốt thời gian qua. Mọi sự cố gắng của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Một số người có thể phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên bạn tốt hơn nên cố gắng kiếm tiền dựa trên chính sức mình.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Nhân duyên nở rộ giúp các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhanh chóng có bước tiến xa hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Dần

Hung vận lấn át cát vận, xui xẻo bủa vây người tuổi Dần trong thứ Hai. Kẻ tiểu nhân đang rình rập hãm hại, không để cho bản mệnh hoàn thành công việc như mong muốn. Nhiều vấn đề nảy sinh khi công việc tưởng chừng đã hoàn thành khiến cho bản mệnh xoay sở không kịp, khả năng sai sót, thất bại là rất cao.

Chuyện tình cảm kém sắc. Đôi lứa yêu nhau lại bị xa cách vì sự tác động của hoàn cảnh, của quan điểm sống khác biệt.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Mão

Vào thứ Hai, nhiều phiền phức có thể tìm đến người tuổi Mão. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Công việc của con giáp gặp nhiều rủi ro khi liên tục thua lỗ. Lời khuyên cho con giáp là nên cố gắng điều chỉnh mình trong các mối quan hệ xã giao, tránh thân thiết hay đề phòng quá mức.

Sức khỏe của bản mệnh không được tốt, một phần có thể là vì bạn suy nghĩ tiêu cực, trở thành tâm bệnh nên cộng thêm ngoại cảnh nên rất dễ ốm.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Thìn

Vận trình của tuổi Thìn trong thứ Hai diễn ra thuận lợi. Những người đang theo đuổi đường công danh có một ngày thuận lợi để thực hiện các dự định của mình. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp bản mệnh vươn tới những vị trí cao hơn. Bản mệnh hãy cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của mọi người.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan mà bỏ lỡ các cơ hội kiếm tiền đang ở ngay trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ không gặp nhiều thuận lợi trong thứ Hai. Thương Quan lại dễ đẩy bạn vào cảnh đối đầu với người làm lãnh đạo. Con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Đừng để sự nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ khiến bản thân làm ra những hành động gây hối tiếc về sau.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Hoạ thị phi bủa vây khiến tình yêu gặp nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Thay vì than trách hay chỉ trích đối phương thì con giáp này nên học cách lắng nghe, sẻ chia và cảm thông nhiều hơn.

Người tuổi Tỵ không gặp nhiều thuận lợi trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ tiến triển tốt trong thứ Hai. Để lập ra những kế hoạch phù hợp, bạn hãy đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế thật chính xác. Tam Hội ghé thăm cũng là lúc quý nhân xuất hiện giúp bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình.

Chuyện tình cảm của con giáp tiến triển rất yên bình và ổn định. Cà hai người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Mùi

Dưới tác động của Hung Tinh, người tuổi Mùi trở nên cực kỳ nóng nảy trong thứ Hai. Con giáp sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình và học cách lắng nghe người khác nếu muốn chạm đến thành công thật sự.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân có nhiều tài năng nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân nhất là vào thứ Hai. Trong công việc, bạn phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn. Thân hãy biết lắng nghe và học hỏi.

Ngoài ra, con giáp cũng nên quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Công việc quan trọng nhưng bạn cũng nên biết cần bằng với cuộc sống hằng ngày. Đừng để khi mối quan hệ rạn nứt mới biết hối hận thì đã quá muộn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Dậu may mắn an lành phủ đầy số mệnh. Công việc của Dậu được quý nhân giúp đỡ, nên thăng tiến không ngừng, thu nhập tăng lên đáng kể.

Thắng lợi liên tiếp, Dần được dịp thể hiện bản thân trước mặt cấp trên, thời gian tới có khả năng được đề bạt cho những vị trí cao với số lương thuộc hàng khủng. Nhìn chung, cuộc sống hiện tại khiến Dần rát thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Dậu may mắn an lành phủ đầy số mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Tuất

Được Cát Thần nâng đỡ, người tuổi Tuất tận dụng lợi thế của mình mà mở rộng con đường thắng tiến trong thứ Hai. Những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc về tài chính. Bạn có thể mở rộng được thị trường của mình hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng.

Vấn đề tình cảm của con giáp gặp nhiều trục trặc. Việc tranh cãi với một nửa của mình vì chuyện nhỏ nhặt sẽ không đi đến đâu và hai người chỉ thêm xa cách hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 7/3/2022 của tuổi Hợi

Vận trình người tuổi Hợi có những phiền toái không đúng lúc khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Con giáp này hãy cân nhắc thật kỹ trước khi có hành động, lựa chọn liên quan đến công việc vì rất dễ mắc bẫy kẻ gian.

Vận trình tình cảm tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn. Cái tôi quá lớn của cả hai không thể dung hoà khiến mối quan hệ gần như rơi vào bế tắc.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.