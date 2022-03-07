Trong 5 ngày đầu tuần, thiên thời địa lợi, vận trình rực ánh hào quang, 3 con giáp đón nhận tin vui, thăng quan tiến chức, tài lộc dư dả, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 05:30

Trong 5 ngày đầu tuần, 3 con giáp may mắn là ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, gặp được quý nhân đưa đường chỉ lối tới thành công.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 5 ngày đầu tuần mới nhận về vô số tài lộc. Mọi việc con giáp sắp xếp đều diễn ra thuận lợi. Cộng thêm quý nhân giúp đỡ nên bản mệnh đạt được thành tựu rực rỡ mà không cần tốn chút công sức nào. Những cơ hội đang dần dần tìm đến, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ được thăng chức tăng lương.

Chuyện tình cảm vượng sắc. Các cặp đôi có thể giữ mãi sự bình yên và hạnh phúc trong mối quan hệ. Đặc biệt, khi ý thức được tầm quan trọng của nửa kia thì sẽ có hành động cụ thể để bảo vệ cho tình yêu đó.

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Người tuổi Mùi trong 5 ngày đầu tuần mới nhận về vô số tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 5 ngày đầu tuần mới, người tuổi Dậu vận trình thăng hạng, tài lộc hanh thông. Sự thông minh và kinh nghiệm vốn có giúp Dậu khắc phục được những khó khăn bất ngờ xảy ra, đạt được những thành tựu nhất định. 

Đáng chú ý, Thần Tài ghé thăm ban phát cho con giáp thật nhiều may mắn. Bản mệnh có cơ hội đổ đầy tiền vào túi nhờ vào những phi vụ làm ăn mạo hiểm. Tuy nhiên, con giáp cũng nên cân nhắc để chọn ra con đường phù hợp với mình.

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Trong 5 ngày đầu tuần mới, người tuổi Dậu vận trình thăng hạn, tài lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn trong 5 ngày đầu tuần mới diễn ra thông thuận. Sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao giúp con giáp nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Trong thời gian này, Thìn còn có cơ hội hợp tác làm ăn với những người tài giỏi, hứa hẹn sẽ là một bước tiến dài cho đôi bên.

Vận đào hoa đang tới, con giáp may mắn này nếu là người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình thông qua những lời giới thiệu của bạn bè, người thân. 

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Vận trình của người tuổi Thìn trong 5 ngày đầu tuần mới diễn ra thông thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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