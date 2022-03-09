Vào 10h ngày 10/3, tai qua nạn khỏi, 3 con giáp củng cố địa vị, sự nghiệp thăng hạng, tài lộc lên hương, hưởng trọn vinh hoa, ân sủng từ trời đất

Vào 10h ngày 10/3, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, tài lộc phất lên , sống đời giàu sang, không lo không nghĩ.
- Tử vi 22 ngày tới, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp công thành danh toại, tài lộc dồi dào, chìm đắm trong vô vàn hỷ sự
- Đúng 10h ngày 9/3, tinh tú soi chiếu, Thần Tài 'bảo kê', 3 con giáp vận trình khai thông, công danh khởi phát, tiền tài - tình cảm vẹn cả đôi đường
Tuổi Tỵ
Vận trình cùa người tuổi Tỵ vào 10h ngày 10/3 diễn ra ổn định. Công danh sự nghiệp tuy không quá rộng mở nhưng Tỵ vẫn thăng tiến đều đều. Bản mệnh đang thể hiện xuất sắc năng lực của mình. Bản mệnh rất nhanh sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên, thuận lợi thăng quan tến chức. Tài lộc của Tỵ sẽ sớm có tin vui, cuộc sống phất lên giàu sang, phú quý.
Tuổi Mùi
CVận trình cùa người tuổi Tỵ vào 10h ngày 10/3 diễn ra ổn định thể hiện xuất sắc năng lực của mình. Bản mệnh rất nhanh sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên, thuận lợi thăng quan lên chức. Tài lộc của Tỵ sẽ sớm có tin vui, cuộc sống phất lên giàu sang, phú quý.
Tuổi Hợi
CVận trình cùa người tuổi Tỵ vào 10h ngày 10/3 diễn ra ổn định. Con giáp may mắn này sớm tìm ra được hướng đi phù hợp cho mình. Bản mệnh không ngại khó nên công việc ổn định kéo theo thu nhập đều đặn, thậm chí với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, có người có được thưởng thêm một khoản hoặc nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.