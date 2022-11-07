Tử vi 7 ngày tới (8/11 - 14/11), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 17:05

Sách tử vi có dự báo, 7 ngày tới (8/11 - 14/11), 3 con giáp nào có thể đổi vận, bứt phá ngoạn mục. Cùng điểm danh xem đó là ai?

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trời sinh là những người chịu thương chịu khó, luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình trong cuộc sống nên được trời thương, từ trung vận trở đi họ sẽ có cuộc sống cực kỳ sung túc, giàu có.

Người tuổi Ngọ không bao giờ đầu hàng trước số phận, mà luôn biết vươn lên, tìm sự thành công cho riêng mình. Tuổi Ngọ sẽ khổ tận cam lai, ngày trước vất vả thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này sẽ công thành danh toại.  

Theo các chuyên gia phong thủy, 7 ngày tới (8/11 - 14/11), cuộc sống của người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, cuộc sống vô cùng lên hương ai cũng phải hờn đỏ cả mắt. Người tuổi Ngọ sẽ được thần Tài theo đuôi nên gặp được nhiều cơ hội tốt, chỉ cần biết nắm bắt sẽ giàu có hơn người, thậm chí đổi vận, có một cuộc sống vô cùng sung túc dư dả hơn người.

Tử vi 7 ngày tới (8/11 - 14/11), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ được thần Tài theo đuôi nên gặp được nhiều cơ hội tốt, chỉ cần biết nắm bắt sẽ giàu có hơn người, thậm chí đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, tài năng, nhanh nhẹn và một chút liều lĩnh, người tuổi Thân hội tụ đủ những tố chất để thành công trong cuộc sống, chỉ cần gặp được đúng cơ hội tốt là sẽ phát huy hết mình, tạo ra những thành tựu rực rỡ.

 

Theo các chuyên gia phong thủy, 7 ngày tới (8/11 - 14/11), những chuyện xui rủi trong cuộc sống của người tuổi Thân sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn, thuận lợi.

Đặc biệt, tử vi học có nói, họ sẽ liên tục gặp nhiều cơ hội tốt, đây là giai đoạn may mắn đỉnh cao của họ, nếu biết tận dụng thì tiền bạc dư thừa, giàu có viên mãn.

Tử vi 7 ngày tới (8/11 - 14/11), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt - Ảnh 2
Những chuyện xui rủi trong cuộc sống của người tuổi Thân sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu  

Thời gian qua, không phải là thời điểm thuận lợi cho những người tuổi Dậu phát triển sự nghiệp, vì thế, tài lộc của họ chỉ ở mức trung bình. Tuy vậy sóng gió nào cũng phải qua. 

7 ngày tới (8/11 - 14/11), tuổi Dậu dễ có một cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn gì có đó, ngoài ra con giáp này còn dễ kiếm được khoản tiền lớn để đầu tư làm ăn.  

7 ngày tới, được định sẵn để trở thành thời điểm chuyển giao cho người tuổi Dậu bước sang một kỷ nguyên mới hưng thịnh hơn. Những người tuổi Dậu sẽ có những may mắn bất ngờ trong công việc. Họ sẽ có những khoản tài chính bất ngờ, chuyện tình cảm cũng thăng hoa.  

Tử vi 7 ngày tới (8/11 - 14/11), Thần Tài ưu ái, 3 con giáp làm ăn phát tài phát lộc, may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, việc đổi đời chỉ trong nháy mắt - Ảnh 3
 Những người tuổi Dậu sẽ có những may mắn bất ngờ trong công việc. Họ sẽ có những khoản tài chính bất ngờ, chuyện tình cảm cũng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

So với những con giáp khác, đa số tuổi Dậu đều không được sinh ra trong gia đình có vật chất đầy đủ, từ nhỏ họ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, tuy vậy tuổi Dậu lại là con giáp có nghị lực hơn bất cứ ai.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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