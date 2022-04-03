Tử vi 7 ngày tới (4/3 - 11/3): Top con giáp may mắn, ngồi không cũng có tiền đổ về đầy túi, vượt nhiều kiếp nạn thành công, dễ dàng đạt được công danh như ý

Chỉ cần bước sang 7 ngày tới thì những người tuổi này sẽ sang trang mới.

Tuổi Dậu Tử vi 7 ngày tới dự đoán, những người tuổi Dậu sẽ bước vào giai đoạn may mắn vượt trội, không những có vận trình tài lộc thịnh vượng, mà công việc cũng suôn sẻ bất ngờ. Đối với những người làm ăn buôn bán thì sẽ ngày càng phát đạt, khách hàng ngày càng nhiều, còn đối với những người an phận thì không lo lắng sóng gió, vận may ở ngay bên cạnh, được cấp trên tín nhiệm, giao cho trọng trách và từ đó có thể thăng chức tăng lương. Ngoài ra, người tuổi Dậu vốn thông minh, biết mình biết ta, nên cuộc sống cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng dễ dàng hơn những con giáp khác. Cuối năm nay, nếu không thành Rồng cũng thành Phượng. Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người vô cùng tài năng. Họ không chỉ thông minh, nhanh nhẹn, khéo léo mà còn có óc quán sát và thẩm mỹ tốt. Ngoài ra, họ còn là những người có tham vọng, một khi làm việc gì cũng đều đề ra mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Nhờ đó, mà người tuổi Dần luôn gặt hái được thành tựu hơn người. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian tới đây, đặc biệt là trong tháng 3 âm lịch thì người tuổi Dần sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý khiến bao người ghen tỵ.

Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần bước sang tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Dần sẽ sang trang mới. Có thể thấy, công danh sự nghiệp của con giáp này sẽ thăng tiến như diều gặp gió, làm ăn thuận lợi, thu về lợi nhuận lớn. Không những vậy, đường tình duyên của tuổi Dần trong thời điểm này cũng thăng hoa nảy nở, tình cảm càng thêm hạnh phúc viên mãn. Tuổi Thân 7 ngày tới tuổi Thân có Thiên Tài ở mệnh nên những ai mà chịu khó cày cuốc, nhận việc về nhà hoặc có nghề tay trái sẽ thuận lợi. Tuy nhiên bạn đừng tham gia bàn tán chuyện của người khác để tránh mang họa vào thân mình nhé. Vận trình tình cảm nhờ Tam Hội nên cũng may mắn hơn mọi ngày. Đi đâu cũng có người bắt chuyện, giúp đỡ. Quan hệ xã giao tốt đẹp, con giáp này khéo ăn khéo nói hay được người lớn tuổi khen ngợi và để ý. Đối với vận trình tài lộc có dấu hiệu cải thiện nhờ Thổ sinh Kim, con giáp này khá nhạy bén và linh hoạt nên khi cơ hội đến gần đã nhanh chóng nắm bắt. Làm ăn càng khôn khéo thì càng có lộc. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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