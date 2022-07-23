Tử vi 7 ngày tới (24/7-30/7), 3 con giáp được Thần Tài bám gót, tổ tiên độ trì, công việc làm ăn cực phất, tiền tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 18:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài bám gót, tổ tiên độ trì, công việc làm ăn cực phất, tiền tiêu xài phủ phê vào 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của người tuổi Sửu cát khí vượng như này cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong 7 ngày tới. Tiền bạc không còn là nỗi lo với con giáp may mắn này bởi bạn đang có thu nhập rất đều đặn và các khoản tích góp ngày càng tăng. Điều này cho thấy bạn đang đầu tư đúng hướng và xứng đáng hết mình vì nó.

Nhân duyên của người tuổi Sửu cũng hài hòa. Con giáp này không những có cơ hội mà còn có cả dũng khí để nhận ra và theo đuổi hạnh phúc của bản thân. Người độc thân cần thoải mái trong vấn đề tình cảm, thuận theo tự nhiên và nắm vững những gì mình đang có.

Tử vi 7 ngày tới (24/7-30/7), 3 con giáp được Thần Tài bám gót, tổ tiên độ trì, công việc làm ăn cực phất, tiền tiêu xài phủ phê - Ảnh 1
Đường tài lộc của người tuổi Sửu cát khí vượng như này cũng có nhiều chuyển biến tích cực trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần được trợ giúp rất nhiều trong 7 ngày nữa. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý.

Ngày Kim sinh Thủy dự báo đời sống tình cảm có những biến chuyển tích cực, đem đến cho bạn những phút giây lãng mạn, ngọt ngào. Dường như đối với bạn trong những ngày này, quan trọng nhất là những phút ở bên người mình yêu thương.

Tử vi 7 ngày tới (24/7-30/7), 3 con giáp được Thần Tài bám gót, tổ tiên độ trì, công việc làm ăn cực phất, tiền tiêu xài phủ phê - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Dần được trợ giúp rất nhiều trong 7 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phương diện công việc của tuổi Mùi sẽ trở nên khá tốt, bạn đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, quyết đoán để nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. Bạn không do dự, xem xét quá nhiều vì sợ lỡ mất thời cơ hiếm có.

Ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui trong chuyện tình cảm cho con giáp này. Nếu còn độc thân, bạn sẽ gặp được người yêu lý tưởng, có thể cùng chung bước sau này. Tình cảm mới bắt đầu vô cùng tươi đẹp, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc như mong muốn.

Tử vi 7 ngày tới (24/7-30/7), 3 con giáp được Thần Tài bám gót, tổ tiên độ trì, công việc làm ăn cực phất, tiền tiêu xài phủ phê - Ảnh 3
Phương diện công việc của tuổi Mùi sẽ trở nên khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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