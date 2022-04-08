Tử vi (7-8/4), 3 con giáp không thể bỏ lỡ hai ngày vàng này, tình và tiền tụ về hội họp

Là con giáp may mắn 2 ngày này nên người tuổi Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ cho bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó.

Với người làm ăn thì các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn nên không khó khăn nào có thể cản bước.

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới.

Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.

Tuổi Thân

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Trong 2 ngày này, người tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tích cao, được cấp trên ghi nhân và tạo cơ hội cho bạn tiếp tục thể hiện khả năng của mình.

Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức, bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình.

Phương diện tài lộc cũng có chuyển biến đáng kể. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị.

Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Quan hệ xã giao hài hòa cũng giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy.

Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm và ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Dậu

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Khoảng thời gian này, người tuổi Dậu dần học được cách lập kế hoạch cho công việc của mình. Phong cách làm việc khoa học của bạn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Trên phương diện tài lộc, người làm ăn gây dựng được niềm tin cho khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi. Bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu.

Trong chuyện tình cảm, là con giáp may mắn 2 ngày này nên người tuổi Dậu độc thân tự tin và cởi mở hơn với mọi người xung quanh, để nhiều người thấy được ưu điểm của mình, vì thế sẽ có rất nhiều người tỏ ý muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy.

Người đã lập gia đình được sống trong một bầu không khí hài hòa và hạnh phúc. Bạn biết cân bằng cuộc sống và sự nghiệp, nhờ đó mà có thời gian quan tâm và chăm sóc bạn đời của mình chu đáo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm