Tử vi 6 ngày tới (10/8 - 15/8), cát thần hỗ trợ, mở rộng công danh, 3 con giáp tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, tha hồ hưởng phước, một bước phất lên thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 11:30

Tử vi 6 ngày tới (10/8 - 15/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà, muốn gì được nấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Sự nghiệp của con giáp may mắn diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh xác định mục tiêu và đặt hiệu quả chung lên hàng đầu. Khoản tài chính gặp chút ít trở ngại, tuy nhiên, Dậu đừng quá lo lắng vì đây chỉ là trở ngại bước đầu, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua.

Chuyện tình yêu đôi lứa có tín hiệu khởi sắc. Con giáp có ý thức xác định mối quan hệ tình cảm với người kia nên tránh được những phiền phức không đáng có.

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Người tuổi Dậu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn trong 6 ngảy tới vận trình có những bước tiến mới. Con giáp tiêu tiền không phải nghĩ, sống cuộc sống sung túc, giàu sang, không khổ sở kiếm tiền. Bản mệnh đã rất chăm chỉ làm việc thì đây chính là kết quả xứng đáng. Sự nghiệp ngày một thăng hoa, bạn có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, thuận lợi thăng quan tiến chức. 

Chuyện tình cảm của tuổi Dần có thể nói là đã ổn định, sắp tới gần như không có sóng gió gì đến với hai bạn. Những trận tranh cãi, những nghi ngờ cũng có dấu hiệu giảm dần.

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Người tuổi Thìn trong 6 ngảy tới vận trình có những bước tiến mới. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 6 ngày tới làm gì cũng thuận lợi. Cát tinh trợ lực, con giáp trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra cách "thoát thân" trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn. 

Chuyện tình cảm của con giáp đã có tiến triển tốt, một số người may mắn tìm được tình yêu của mình. Đời sống vợ chồng của các cặp đôi lúc này cũng khá hòa hợp, cả hai luôn yêu thương và tương trợ lẫn nhau.

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Người tuổi Sửu trong 6 ngày tới làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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