Tử vi 6/4, nghiệp THỊ PHI chưa dứt, 3 con giáp này còn gặp TIỂU NHÂN, cần phải hết sức chú ý!

Công việc: Tuổi Tý gặp nhiều gian nan, vất vả trong hôm nay. Dự đoán, bạn sẽ gặp nhiều chuyện không như ý và rắc rối xảy ra liên tiếp. Điều này khiến tinh thần bạn sa sút, ảnh hưởng đến công việc.

Tình cảm: Tình cảm ngày 6/4 của con giáp tuổi Tý cũng không được như ý. Bạn thường dành sự chân thành cho đối phương quá nhiều nên thường nhận sự hờ hững. Chính những tổn thương này khiến bạn sống khép kín hơn.

Tài lộc: Tiền bạc của bạn tương đối ổn định, bạn thường dùng tiền cho sức khoẻ và chế độ ăn uống. Tiêu tiền đúng chỗ, không tiêu hoang là điểm cộng rất đáng khen ở con giáp tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp nhiều chuyện khó khăn trong ngày 6/4. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Công việc: Công việc tuổi Thìn hôm nay thường khá phức tạp. Có điềm báo rằng bạn sẽ gặp nhiều điều xấu trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Nếu bạn đang kinh doanh, cần cẩn trọng trong mọi quyết định để tránh làm ảnh hưởng đến tình hình chung.

Tình cảm: Người tuổi Thìn có nhiều cơ hội để làm quen, gặp gỡ các đối tượng khách giới. Vì thế, cơ hội thành đôi của bạn cũng rộng mở hơn. Tuy nhiên bạn cần chủ động để có sự kết nối và dễ dàng sàng lọc đối tượng phù hợp với gu của mình.

Tài vận: Tài lộc con giáp tuổi Thìn khá bất ổn. Bạn cần phải lên kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, không được phung phí tiền bạc vì bạn sẽ sóm rơi vào cảnh túng thiếu.

Tuổi Tỵ

Công việc: Tuổi Tỵ cũng gặp nhiều điều tương đối khó khăn trong ngày 6/4 này. Tác động của Kiếp Tài cho thấy bạn thường dựa vào cảm tính để đưa ra những quyết định quan trọng, làm việc tùy hứng. Đây là nguyên nhân khiến bạn phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề, tốn nhiều thời gian, công sức để khắc phục.

Tình cảm: Bạn và người ấy dễ dàng cảm nhận được sự chân thành từ đối phương. Nếu sống cuộc đời độc thân, bạn sẽ nhanh chóng gặp được định mệnh của mình. Tuy nhiên hãy thể hiện tình cảm một cách chừng mực, tránh làm người ấy hoảng sợ.

Tài vận: Bạn nên học cách tiết kiệm thay vì chi tiền tiêu pha quá mức để rồi rơi vào cảnh túng thiếu. Kiểm soát tài chính tốt hơn giúp bạn có thêm một khoản tiền để chi trả khi cần thiết.

Người tuổi Tỵ cũng gặp nhiều khó khăn vào ngày 6/4 này. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Công việc: Ngày 6/4 này, người tuổi Mùi không gặp may mắn, hanh thông trong sự nghiệp. Công việc mà bạn dành nhiều tâm sức gần đến ngày hái quả ngọt thì bị tiểu nhân phá hoại. Chưa kể chính bạn không giữ được bình tĩnh nên mất rất nhiều thời gian để khắc phục.

Tài lộc: Bạn cảm thấy mệt mỏi vì có nhiều người nhờ vả, vay mượn tiền bạc. Đôi khi bạn cần nhưng không ai giúp khiến bạn cảm thấy chán nản, mất niềm tin vào cuộc đời.

Tình cảm: Tuy nhiên ở khía cạnh tình cảm, bạn lại có nhiều niềm vui hơn, hóa giải những khúc mắc và hiểu lầm trước đó. Điều này giúp cho đôi bên hiểu nhau hơn, hạnh phúc hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo