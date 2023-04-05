3 con giáp ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG trong tuần này, đi 1 bước phải nhìn ngó đủ 4 hướng

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 02:53

Trong tuần này từ ngày 3.4 đến hết ngày 9.4, 3 con giáp Tý, Thân và Thìn phải hết sức chú ý vì công việc khó khăn, gặp mọi thị phi lại còn hao tài tốn của vì những chuyện hết sức vô duyên.

Tuổi Tý

Trong tuần này, tuổi Tý chính là con giáp xui xẻo nhất, trong công việc gặp nhiều thị phi và mâu thuẫn với đồng nghiệp, ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống. Ở khía cạnh tài chính, người tuổi Tý nên kiểm soát chi tiêu tốt hơn, không nên lao vào kinh doanh, đầu tư hay mua sắm vì tiền dễ “không cánh mà bay”, dĩ nhiên là bay rồi thì không quay lại.

Tuổi Tý còn gặp mâu thuẫn lớn trong chuyện tình cảm, các cặp đôi dễ cãi vã vì chuyện nhỏ nhặt. Các đôi vợ chồng có thể bằng mặt không bằng lòng, tạo nên làn sóng ngầm phá hủy mối quan hệ.

3 con giáp ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG trong tuần này, đi 1 bước phải nhìn ngó đủ 4 hướng - Ảnh 1
Người tuổi Tý gặp nhiều thị phi trong công việc. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tuổi Thân cũng chẳng khá khẩm hơn trong tuần này vì gặp phải hung tinh Bạch Hổ, ảnh hưởng đến công danh và sự nghiệp. Người tuổi thân có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân nhưng dễ bị tiểu nhân quấy phá, khó đạt được thành công như mong đợi.

Tình duyên của người tuổi Thân cũng lên xuống thất thường, đôi lúc lãng mạn hạnh phúc, nhưng lại có lúc xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm. Vì thế, các cặp đôi cần quay về bên trong để lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau gìn giữ hạnh phúc.

Người độc thân tuổi Thân nếu muốn có duyên mới cần phải đoạn tuyệt với quá khứ, để mọi thứ được ngủ yên thì mới trọn vẹn với hạnh phúc mới. Nếu không bạn sẽ bỏ lỡ nhiều người thật lòng yêu thương mình.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong tình cảm và sự nghiệp nhưng tài chính của người tuổi Thân khá ổn nhờ nguồn thu nhập phụ. Tuy nhiên bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính để tránh tiền vào thì nhiều mà tiền ra thì không ít.

3 con giáp ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG trong tuần này, đi 1 bước phải nhìn ngó đủ 4 hướng - Ảnh 2
Người tuổi Thân cần thận trọng hơn trong tuần này. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Góp mặt vào những con giáp “đen đủ đường” tuần này chính là người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn bị sao Thái Tuế chiếu mệnh nên gặp hung vận lớn, có thể phạm phải sai lầm gây hậu quả lớn, cấp trên trách mắng, làm giảm uy tín bản thân. Vận xui sẽ tiếp tục đeo bám bạn cả tuần nên cần hết sức cẩn trọng.

Bên cạnh đó, những rắc rối xảy ra còn do bạn làm việc thiếu nghiêm túc, không tập trung vì bản thân đang gặp nhiều vấn đề riêng tư. Vì thế, bạn cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để hạn chế xảy ra sơ sót.

3 con giáp ĐEN ĐỦ ĐƯỜNG trong tuần này, đi 1 bước phải nhìn ngó đủ 4 hướng - Ảnh 3
Tuổi Thìn có thể gặp buồn phiền trong tình cảm. Ảnh minh họa

Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng gặp nhiều buồn phiền trong chuyện tình cảm như yêu đơn phương, còn thương người cũ. Tuy nhiên nếu bạn chủ động một chút, mọi thứ sẽ khởi sắc hơn.

Tài chính của con giáp tuổi Thìn trong tuần này tương đối ổn định, tuy nhiên bạn không nên đầu tư mạo hiểm hay thực hiện các giao dịch tài chính lớn vì sẽ gây ra nhiều rủi ro.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

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