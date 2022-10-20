Tử vi 5 ngày (từ ngày 21 đến 25/10):  3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng, tiền nhiều chật két, vàng nhiều chật bao

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:10

Tử vi dự báo trong 5 ngày (từ ngày 21 đến 25/10), 3 con giáp giàu có và thịnh vượng, gặp thời bứt phá, may mắn hanh thông.

 

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có kế hoạch cụ thể thì bằng mọi cách sẽ thực hiện tới cùng, đồng thời cũng rất chú trọng đến các các mối quan hệ từ người thân đến đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong 5 ngày này sẽ thời gian Mùi có cơ hội thăng quan, tiến chức.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 21 đến 25/10):  3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng, tiền nhiều chật két, vàng nhiều chật bao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong 5 ngày này.

Tuổi Thìn

Trong tháng 5 ngày này, tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Thìn nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Thời gian này tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 21 đến 25/10):  3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng, tiền nhiều chật két, vàng nhiều chật bao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Thìn đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Còn đối với các bạn tuổi Thìn đã kết hôn đây là thời điểm thật êm đềm, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình. Tuy nhiên, người tuổi Thìn cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

Tuổi Mão

Những xui xẻo này của tuổi Mão cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những điều tốt lành và may mắn sẽ đến với họ. Công việc của tuổi Mão được cho là sẽ có những thành tựu mới mà thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, sung túc như ý.

Tử vi 5 ngày (từ ngày 21 đến 25/10):  3 con giáp được Thần tài ưu ái, tạm biệt xui xẻo, phất lên nhanh chóng, tiền nhiều chật két, vàng nhiều chật bao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó cho  nên tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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