Tử vi 5 ngày tới (đúng Rằm tháng 8 ÂL): Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên, 3 con giáp đón lộc lá tràn trề, tiền của đổ về như thác đổ, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 15:18

Rằm tháng 8 âm lịch này là một ngày rất đẹp đối với 3 con giáp sau đây, không chỉ công việc bắt đầu khởi sắc và tiền tài cũng hanh thông hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi 5 ngày tới (đúng Rằm tháng 8 ÂL): Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên, 3 con giáp đón lộc lá tràn trề, tiền của đổ về như thác đổ, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mùi là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Đối với nhiều người, tuổi Mùi không tạo được cảm giác thân thiện với bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là người có trái tim ấm áp và biết lo nghĩ. Bản thân tuổi Mùi là những người chịu thương chịu khó và biết nắm bắt cơ hội tốt. Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Mùi vẫn tạo niềm tin cho mình để vượt qua tất cả. 

Tử vi học có nói, đúng ngày Rằm tháng 8 âm lịch này, cuộc sống những người tuổi Mùi sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt.

Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Mùi mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Cuối năm nay, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Mùi gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Thân

Tử vi 5 ngày tới (đúng Rằm tháng 8 ÂL): Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên, 3 con giáp đón lộc lá tràn trề, tiền của đổ về như thác đổ, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có vẻ ngoài lạnh lùng, không ưa nói nhiều, thích làm việc để thể hiện khả năng của mình hơn là chỉ nói bằng miệng. Con giáp này có tấm lòng ấm áp, trái tim nhân hậu luôn quan tâm, chăm sóc những người xung quanh.

Tử vi cho biết, đúng Rằm tháng 8 âm lịch này, tuổi Thân được Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ nên làm ăn thuận lợi hơn. Cộng với năng lực xuất sắc vốn có, tuổi Thân có thể gặp được những khách hàng tiềm năng, hoàn thiện các kế hoạch đã đặt ra, đạt lợi nhuận cao.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển tốt, có thể tăng lương, nhận thưởng trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Tử vi 5 ngày tới (đúng Rằm tháng 8 ÂL): Ngọc Hoàng bắc loa gọi tên, 3 con giáp đón lộc lá tràn trề, tiền của đổ về như thác đổ, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Hợi là những người chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. Con giáp này tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực bản thân thì sẽ không bao giờ thành công được.

Khoảng thời gian trước đây, tuổi Hợi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức. 

Tử vi học có nói, kể từ Rằm tháng 8 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, những cơ hội vàng sẽ liên tục đến với tuổi Hợi trong thời gian sắp tới. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi trăm bề, kiếm tiền dễ dàng, nhờ vậy mà Hợi có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Bên cạnh đó, họ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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