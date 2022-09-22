Tử vi 5 ngày tới (27/9): 3 con giáp vừa ra cửa nhà đã đón lấy mưa tài lộc, tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc tỷ

Những người tuổi Tỵ có cuộc sống khá suôn sẻ và thoải mái. Trong tháng 9 này đây, người tuổi Tỵ đặc biệt là tài vận có những chuyển biến tích cực không ngờ. Đối với những người làm công ăn lương, thời gian tới, họ sẽ được cấp trên giao nhiều trọng trách và đương nhiên là đi đôi với thu nhập, nếu làm tốt thì nhất định sẽ được tăng lương.

Ngoài ra, với những người làm ăn kinh doanh, hoặc khởi nghiệp, cuộc sống sắp tới sẽ được quý nhân chiếu cố, sự nghiệp có thể thăng hoa như diều gặp gió. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giờ đến giữa năm, tuổi Tỵ có thể giải quyết những việc quan trọng tưởng chừng như gặp nhiều khó khăn, thu nhập dự kiến sẽ tăng lên và vận may cũng sẽ cải thiện đáng kể.

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Tuổi Mão là con giáp có nhân duyên tốt, biết cư xử khéo léo nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, không thiếu quý nhân phù trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 năm 2022, cát vận kéo đến, tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ. Đây là thời gian, tuổi Mão đang bị cạnh tranh gay gắt bởi những người xung quanh, do đó Tuổi Mão hay tranh thu vào thời điểm cát tinh đầy đủ mà phấn đấu hơn nữ, khi đó chắc chắn tuổi Mão sẽ công thành danh toại, sự nghiệp được gây dựng vững chắc.

Tuổi Tuất

Trong ngày 17/9, công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó. Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.