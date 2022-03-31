Tử vi 5 ngày tới (1/4-5/4), sao Chính Ấn rọi sáng, những con giáp sau như 'cá vượt vũ môn', tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két

Tâm linh - Tử vi 31/03/2022 00:53

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như "cá vượt vũ môn", tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, con giáp may mắn này như "cá vượt vũ môn", sự nghiệp thăng hoa bội phần khiến ai nấy đều phải ghen tị. Bạn được sao Chính Ấn chiếu mệnh, nên vận may của bạn càng bùng nổ, công việc xuôi thuận, tình yêu đích thực đến cửa, mọi việc suôn sẻ. Ngoài ra, bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ làm quen được với quý nhân. 

Bên cạnh đó, bạn có thể thu được nhiều lợi về sự nghiệp hoặc sức khỏe, đào hoa vượng phát, phúc khí thường xuyên tai qua nạn khỏi. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, bạn có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước, không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn.

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Sự nghiệp của người tuổi Dần thăng hoa bội phần khiến ai nấy đều phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Quý nhân xuất hiện trao cho người tuổi Sửu thêm những cơ hội để khẳng định bản thân, nếu nhanh chóng nắm bắt thì cơ hội thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Đặc biệt, người trẻ tuổi đừng ngại đi nhiều, làm nhiều, bởi thông qua quá trình đó, bạn sẽ tiếp thu được thêm nhiều vốn kiến thức và kinh nghiệm quý giá để áp dụng cho tương lai.

Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn. Những người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa, hạnh phúc. Dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ, động viên.

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Quý nhân xuất hiện trao cho người tuổi Sửu thêm những cơ hội để khẳng định bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, mọi điều tốt lành sẽ xảy ra trong 5 ngày tới. Người làm giàu cũng nhiều, cũng có thể kiếm được nhiều tiền một cách suôn sẻ, cải thiện điều kiện sống như ý, gia đạo có chuyển biến tích cực, làm ăn phát đạt, giàu sang phú quý.

Người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ trong thời gian tới. Thậm chí bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy. Vì thế, khi có thiện cảm với ai, bạn hãy nhanh chóng tìm cách giữ liên lạc với đối phương.

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Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn, mọi điều tốt lành sẽ xảy ra trong 5 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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