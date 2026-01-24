Tử vi 5 ngày liên tiếp (25, 26, 27, 28 và 29/1/2026), 3 con giáp THẦN TÀI chấm tên trong SỔ VÀNG, túi đầy ắp tiền, dồi dào phúc khí, người người ao ước

Tử vi tháng mới của 12 con giáp cho hay, tuổi Ngọ nếu không xác định được lập trường vững vàng thì khó có thể vượt qua những thử thách. Hãy chấp nhận đối mặt với trở ngại và xem đó là bài học quan trọng, chỉ có như thế bản mệnh mới có thể đạt được những điều mình mong muốn.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong tháng không khởi sắc. Thậm chí, hay cãi cọ khiến con giáp này trở thành người khó gần, trong khi chính bản mệnh lại ngạc nhiên vì cách phản ứng tiêu cực của mọi người với mình.

Trong tháng này, tuổi Ngọ không ngừng chi tiêu cho những việc không có trong kế hoạch. Chúng gây ra sự thâm hụt không nhỏ cho tài khoản của bản mệnh. Do vậy, với các khoản chi tiêu mua sắm khác, con giáp này nên chủ động tính toán để không rơi vào thiếu hụt.

Về mặt sức khỏe, tuổi Ngọ nên tập trung vào việc nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể thông qua việc ăn uống và sắp xếp lại lịch trình cuộc sống một cách khoa học. Hạn chế những phương pháp nhịn ăn khi mà cơ thể bản mệnh đang yếu, nên hỏi chuyên gia dinh dưỡng trước khi muốn thay đổi điều gì đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi tình cảm chân thành, gặp nhiều may mắn.

Ngày này tuổi Mùi vốn dĩ thích cuộc sống tự do, không bị gò bò bới bất kì ai. Thế nhưng, vì chọn công việc mà giờ giấc trong khuôn khổ.

Công việc: Người tuổi Mùi bình tĩnh giải quyết vấn đề, luôn có sự may mắn trong vận trình công danh.

Tình cảm: Tình cảm đảm bảo cả hai có thời gian dành cho nhau, đừng quá vội vàng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, người tuổi Mùi thoải mái quá, luôn không kiểm tra tình hình tài chính cẩn thận.

Sức khoẻ: Bình ổn sức khoẻ, thế nhưng bạn thường xuyên thức khuya lướt điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, tuổi Dần được đánh giá là con giáp có vận khí di chuyển mạnh nhất. Mọi tín hiệu đều cho thấy càng rời khỏi không gian quen thuộc, càng dễ kích hoạt dòng chảy tài lộc. Những chuyến đi ngắn, thay đổi môi trường làm việc hoặc tiếp xúc với đối tác mới đều mang lại thông tin giá trị.

Phương hướng xuất hành của tuổi Dần trong tuần này thiên về sự cân bằng. Đi về phía Đông dễ gặp cơ hội liên quan đến tiền bạc trực tiếp, như hợp đồng, thỏa thuận hoặc nguồn thu mới. Đi về phía Tây lại mở ra mối quan hệ, giúp tạo nền tảng cho những khoản lợi lâu dài hơn.

Tuổi Dần là giữ nhịp độ nhanh nhưng không hấp tấp. Vận tốt đến từ việc chủ động, không chờ đợi. Chỉ cần một bước ra khỏi vùng an toàn, tuần này có thể trở thành điểm bứt phá về tài chính lẫn vị thế.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!