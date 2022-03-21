Tử vi 45 ngày tới, các con giáp sau VẬN MỆNH xoay vần, ôm trọn LỘC TRỜI, khắp thiên hạ không ai MAY MẮN bằng

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 09:20

Các con giáp sau trong 45 ngày tới vận cực đỏ, làm ăn phát đạt thịnh vượng, tiền bạc đếm không ngơi tay.

Tuổi Dần

Tử vi 45 ngày tới, các con giáp sau VẬN MỆNH xoay vần, ôm trọn LỘC TRỜI, khắp thiên hạ không ai MAY MẮN bằng - Ảnh 1

45 ngày tới, tuổi Dần được ban lộc, sớm ngày phát tài. Ảnh minh họa

Tử vi nói rằng người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, có tham vọng trong sự nghiệp. Họ luôn tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng là sẽ đạt được những mục tiêu mà bản thân đề ra. Bản mệnh còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng. Vì vậy, đa số người tuổi Dần đều đạt được một vị trí nhất định trong công việc, được cấp trên trọng dụng.

Trong 45 ngày tới, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Tất nhiên, tuổi Dần không thể tránh khỏi một số khó khăn, vướng mắc. Trong thời điểm này, họ có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Người làm ăn kinh doanh có thể ký được những đơn hàng, hợp đồn quan trọng. Cuộc sống của tuổi Dần trong 45 ngày tới nhìn chung là khá tốt đẹp.

Tuổi Hợi

Tử vi 45 ngày tới, các con giáp sau VẬN MỆNH xoay vần, ôm trọn LỘC TRỜI, khắp thiên hạ không ai MAY MẮN bằng - Ảnh 2

Tuổi Hợi sắp thu được lợi nhuận bất ngờ. Ảnh minh họa

45 ngày tới, người tuổi Hợi may mắn tề tựu, làm gì cũng thuận lợi. Nếu là người làm công ăn lương, Hợi đưa ra những quyết định sáng suốt, nhân cao hiệu suất công việc. Con giáp nhận được sự ngưỡng mộ của người xung quanh. Còn nếu Hợi là người kinh doanh buôn bán thì những bản hợp đồng, dự án mà bạn tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định, mang đến lợi nhuận khổng lồ.

Nếu con giáp đang có ý định mở rộng làm ăn hay thử sức ở một lĩnh vực mới, bản mệnh có thể bắt tay vào làm ngay trong thời gian này. Vận trình đang lên. Hợi sẽ đạt được những thành tích nhất định.

 

Tuổi Sửu

Tử vi 45 ngày tới nhận thấy, người tuổi Sửu có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc khá tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều thu được nhiều món lợi trong ngày này.

 

Đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng có nhiều tin vui báo về. Bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian này là khá lớn. Hãy tranh thủ sự ủng hộ của mọi người để thể hiện những khả năng tiềm tàng của mình, điều đó sẽ rất hữu ích cho bạn trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

 

Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ

Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 3, 3 con giáp may mắn phúc trạch ngang Trời, vận số cực tốt để làm ăn, nhanh nhanh tranh thủ cơ hội cải mệnh làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót