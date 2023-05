Tử vi 4 ngày tới (26/5 - 29/5), Cát Tinh độ mệnh, 3 con giáp này chạm đến vinh quang, sự nghiệp đại thành công, tiền đồ xán lạn, danh lợi lưỡng toàn

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần khá mạnh mẽ, quyết đoán. Tuy vậy, đôi khi họ cũng tỏ ra bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều từ người khác. Con giáp này rất kiên trì, ngay cả trong thời điểm gặp khó khăn. Họ vẫn không ngừng vươn lên, đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong 4 ngày tới (26/5 - 29/5), con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Bản mệnh sẽ được quý nhân xung quanh không ngừng giúp đỡ nên có thể hoàn thành mục tiêu. Con giáp may mắn này làm kinh doanh cũng buôn may, bán đắt, đơn hàng về ầm ầm.