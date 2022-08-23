Tử vi 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/8), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 17:30

Các chuyên gia phong thủy dự báo rằng, 3 con giáp sau đây sẽ thăng hoa rực rỡ vào 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/8).

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Dần mang trong mình tính cách mạnh mẽ, tự tin nhưng đôi khi cũng hơi nóng nảy. Cộng với tinh thần làm việc hăng say không biết mệt mỏi con giáp này sẽ sớm có được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngoài ra bản mệnh cũng là những người hài hước, vui tính và dễ mến, vì vậy được mọi người xung quanh yêu quý.

Những khó khăn, vất vả trong công việc, cuộc sống cũng không thể đánh bại được người tuổi Dần bởi người tuổi này rất kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng hay than vãn, phàn nàn một lời. 

Trong 4 ngày tới, người tuổi Dần có tinh tú chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi nhất là đối với người làm kinh doanh. Còn đối với người làm công ăn lương thì cũng có cơ hội nhận thêm những dự án mới, được cấp trên coi trọng. Đối với học sinh, sinh viên thì chuyện học hành, thi cử sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, đó cũng là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực hết mình của người tuổi Dần nên mới làm đâu gặt đó, sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Tử vi 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/8), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Đối với học sinh, sinh viên thì chuyện học hành, thi cử sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, đó cũng là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực hết mình của người tuổi Dần nên mới làm đâu gặt đó, sự nghiệp ngày càng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Con giáp này làm việc gì cũng kiên nhẫn, điềm đạm chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, bản mệnh đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội. Chính bởi vì vậy mà con giáp này tránh được những sai sót. Khi xác định làm việc gì là gần như chắc chắn bản mệnh sẽ thành công. Trong sự nghiệp, người tuổi Sửu có bước tiến chậm nhưng chắc.

 

 

Trong 4 ngày tới, người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của con giáp này ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, người tuổi này gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/8), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Sự nghiệp của con giáp này ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội làm giàu. So với những con giáp khác, con giáp này có chí cầu tiến, không ngại đối mặt với gian nan vất vả để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi, tham vọng trở thành người giàu có không ai sánh bằng.

4 ngày tới, người tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim. Cục diện tam hợp mang lại “cơ hội vàng” cho con giáp này đổi đời, cải vận. Những chú khỉ có lộc tiền bạc. Thân đặc biệt may mắn khi được quý nhân lẫn Thần Tài chiếu cố. Tử vi cho thấy, ngay từ ngày 24/8, con giáp này đã có nhiều khoản thu rủng rỉnh. Tài chính của người tuổi Thân tăng dần và tăng trưởng theo cấp số nhân.

 

Vốn giỏi giang, đa tài, con giáp này không chỉ kiếm được nhờ một công việc duy nhất. Thu nhập của Thân tới từ nhiều nguồn khác nhau. Khi tất cả cùng tăng, tài khoản của bản mệnh sẽ liên tục nhảy số. Người tuổi này còn có hỷ lộc. Những ai đang phát thiệp hồng, sắp dựng vợ gả chồng, phúc khí càng hưng vượng. Thân cũng là con giáp số hưởng khi thường xuyên gặp may, được cho tiền hoặc nhận được tiền đầu tư lớn.

Tử vi 4 ngày tới (24, 25, 26, 27/8), 'Số trời định sẵn mệnh dát vàng', 3 con giáp giàu sang vô đối, hạnh phúc tưng bừng, phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Người tuổi này còn có hỷ lộc. Những ai đang phát thiệp hồng, sắp dựng vợ gả chồng, phúc khí càng hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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